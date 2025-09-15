Meteorologinja otkrila što nas čeka u novom tjednu: 'Bit će sunčano ali ne i stabilno'

U novi tjedan ulazimo sunčanim vremenom, u Dalmaciji će od jutra biti i vedro, a u unutrašnjosti će mjestimice zbog magle biti smanjena vidljivost. Vjetar slab do umjeren, a temperatura na kopnu od 9 do 13, uz obalu između 15 i 20 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano i toplo, temperatura većinom između 23 i 26 stupnjeva, a puhat će slab do umjeren jugozapadnjak.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, a temperatura oko 26 stupnjeva, vjetar uglavnom slab.

Tjedan će u Dalmaciji početi suncem i vedrinom neba - UV indeks će biti visok, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura između 25 i 29 stupnjeva, a i more je ugodno toplo - većinom oko 24, 25.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, a poslijepodne u unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala šansa za kakvim kraćim pljuskom. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, uz obalu i jugoistočnjak, a temperatura između 23 i 27 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Utorak je na redu nova kraća promjena vremena - u kopnenim predjelima opet većinom oblačno s povremenom kišom i pljuskovima, osobito u drugom dijelu dana kada je lokalno moguć i kakav izraženiji pljusak, a prolazno će i zapuhati jak sjeverni vjetar.

Do srijede ujutro će oborina prestati, naoblaka će se smanjiti pa će ostati tjedna proći u znaku većinom sunčana vremena, jedino će ujutro biti magle. Jutra na kopnu svježa, a danju od četvrtka toplije.

U Dalmaciji veći dio tjedna pretežno sunčano, dok će na sjevernom dijelu u utorak biti oblačnije, mogući su i pljuskovi, ali zatim i tu od srijede sunčano, često i sasvim vedro.

Utorak uz južinu, ali već će krajem dana na sjevernom dijelu okrenuti na jaku buru koja će tijekom srijede slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura se uz obalu neće previše mijenjati.