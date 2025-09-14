Bivši zatvorenik okupio desnicu u najveći nacionalni skup: Došli su i oni koji ga ne vole

TKO JE TOMMY ROBINSON? /

Zastave, križevi i mnoštvo Britanaca iz svih dijelova zemlje. Bio je to najveći nacionalni skup krajnje desnice u modernoj povijesti. Čak i policija ostala iznenađena brojem, dok ih je razdvajala od protuprosvjednika koji su također izišli na ulicu. Poruka Ujedinimo Kraljevstvo - vratimo Britaniju Britancima. Hrvat Denis iz Londona kaže bio je to skup sve samo ne Londončana. Revolucija je počela ne možete je zaustaviti - glavna je poruka, a mnogi su došli zbog njega - ključne osobe brojnih desničarskih akcija protiv migracija i islama - Tommya Robinsona. Pravo ime mu je Stephen Yaxley-Lennon, nekoliko puta je bio u zatvoru, osuđivan za tjelesne ozljede, prijevare i klevetu. Na skupu je ostao bez glasa jer ni sam nije vjerovao koliko je okupio ljudi, pa čak i oni koji ga ne vole. Više pogledajte u prilogu