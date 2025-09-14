Najbogatiji ljudi pred najnarančastijim čovjekom: Ovako se ni Titu nisu klanjali

KLEČAVCI U BIJELOJ KUĆI /

Od ostalih vijesti izdvajamo klanjanje najbogatijih ljudi na svijetu najnarančastijem čovjeku na svijetu. I moramo priznati da je pravo zadovoljstvo gledati kako ekipa koja drma našim životima preko Facebooka, Googlea, Apple-a, Windowsa, Chat GPT-a i ostalih high tech aplikacija strepi da narančasti ne razdrma njihova carstva i bogatstva. Bokte ovako se ni Titu nisu zahvaljivali i ulizivali, samo su još trebali zapjevati “Iznad Tešnja zora sviće, dobro došo predsjedniče”. Ali da je narančasti tražio, zapjevali bi, nije problem