KLEČAVCI U BIJELOJ KUĆI /

Najbogatiji ljudi pred najnarančastijim čovjekom: Ovako se ni Titu nisu klanjali

Od ostalih vijesti izdvajamo klanjanje najbogatijih ljudi na svijetu najnarančastijem čovjeku na svijetu. I moramo priznati da je pravo zadovoljstvo gledati kako ekipa koja drma našim životima preko Facebooka, Googlea, Apple-a, Windowsa, Chat GPT-a i ostalih high tech aplikacija strepi da narančasti ne razdrma njihova carstva i bogatstva. Bokte ovako se ni Titu nisu zahvaljivali i ulizivali, samo su još trebali zapjevati “Iznad Tešnja zora sviće, dobro došo predsjedniče”. Ali da je narančasti tražio, zapjevali bi, nije problem

14.9.2025.
10:24
