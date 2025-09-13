Građani Siska se guše u smradu troske: 'Nastavljamo prosvjede, planiramo tužbu Sudu u Strasbourgu'

KANCIROGENE ČESTICE /

U Sisku je održan prosvjed građana zbog dovoženja i obrade 150 tisuća tona otpadne troske iz Biljana Donjih. Zbog troske - koja nastaje pri taljenju rude - Hrvatska svaki dan plaća penale, a organizatori prosvjeda traže da se industrija premjesti iz blizine grada.

Tvrde, izloženi su raznim utjecajima kemijskih procesa i boje se za svoje zdravlje. Troska je, kažu, prošla daleki put od Šibenika do Zadra, a od Zadra do Siska je 330 kilometara unatoč osnovnom načelu ekologije da se otpad zbrinjava najbliže gdje je nastao.

Andrea Vukić Dugac, pulmologinja u Klinici za plućne bolesti Jordanovac upozorava na opasnosti pri udisanju čestica. "Sitnije čestice će vam prilikom udisaja najvjerojatnije nadražiti gornje dišne puteve, a one dublje će se taložiti u vašim plućima i kroz jedan duži vremenski period dovesti do ozbiljnijih oštećenja. Kakva oštećenja i u kojoj mjeri, prvenstveno ovisi o sastavu tih čestica. Neke od njih mogu izazvati ožiljavanje pluća, mogu izazvati smetnje disanja, a u konačnici mogu dovesti i pridonijeti razvoju tumora pluća."

Građani traže odgovore

Iz tvrtke Kemokop još uvijek nisu odgovorili na upit RTL-a, a građani se u međuvremenu nisu smirili. Pa su se okupili i večeras ispred tvrtke razgovarati o aktualnom problemu.

Prvi susjed firme 'Kemokop' Milan Jurković iz Siska kazao je kako je živjeti u neposrednoj blizini industrijske tvrtke. „Katastrofalno. Svakodnevno smrad, ne možeš prozore na kući otvoriti. U zadnjih pet godina nam je četiri ljudi od karcinoma umrlo u selu. Znači to je katastrofa. Onaj tko ne vjeruje da je to toliki smrad i štetno ko što je štetno – ja ću dati moju kuću. Poklonit ću tome koji kaže da nije štetno da živi u njoj, ja ću se maknuti iz kuće.“

Organizatorica prosvjeda Tatjana Bjelkanović odgovorila je onima koji su najavili sanaciju. „Ne vjerujemo u to. Zato što za Europu, Europsku uniju, ta troska je štetna. Ta troska je karcinogena. Za ovdje kod nas nije. Znači, za Biljane Donje je opasna, a za Sisak nije.“

Ipak, iz fonda poručuju da će se ta prašina navodnjavati. „Gledajte, ta troska koliko smo mi vidjeli i koliko smo upućeni – istrpava se na otvoreno. Oni kažu da će ju zaprašivati vodom, topovima. Ne znam, sumnjičavi smo. Ne vjerujemo u to sve što oni kažu.“

Što ćete onda dalje napraviti? Koji će biti vaši daljnji koraci ako se ne odgovori na ključni zahtjev da se tvrtka Chemokop izmijesti iz ovog mjesta? „Mi dalje nastavljamo svoj posao. I dalje ćemo ići u prosvjede. Čak planiramo i tužbu prema Europi, prema Europskom sudu za ljudska prava“, zaključuje. Više doznajte u javljanju Tee Mihanović.