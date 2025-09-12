POLITIČKO POŽARIŠTE /

Hrvatske šume opet gore. Donosimo obradu hita 'Ugasi me' u režiji Plenkovića i Penave

Hrvatske šume opet gore, od korupcije. Tim povodom na Facebooku se oglasio i narodni heroj Josip Dabro-Šmajser. Slavodobitno se osvrnuo na šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića koji je na Dabrine prozivke o korupciji u Hrvatskim šumama svojedobno rekao da Dabro izmišlja.    

Podsjetimo, Dabro je smijenjen s funkcije ministra poljoprivrede nakon što je ukazao na kriminal i korupciju u Hrvatskim šumama ali se formalni razlog našao u tome što je u javnost izašao njegov oružani arsenal, ali da je po tome ministar Anušić je davno trebao biti smijenjen jer se svakomalo hvali s oružjem koje ima, ali eto zbog toga mu nije pala ni dlaka s glave. Dobro Ajde, malo je, ali Dabro je zbog iste stvari pao kao pokošen

12.9.2025.
23:22
stanje nacije
Stanje NacijeZoran ŠprajcSatiraHrvatske šumeAndrej PlenkovićIvan PenavaKorupcija
