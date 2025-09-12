Bongo je heroj HGSS-a: 'Kad vidi svoj ruksak i košaricu, on je sretan i lud!'

NJUŠKA I POL /

Pothlađena, prestrašena, u jaruzi uz vinograd – ali živa. Susjed je pokazao put kojim je 67-godišnja žena iz Korlata otišla, ali se nije vratila. Za njom je krenuo HGSS.

Silvija Domitrović Došen, članica HGSS-ove Stanice Zadar, priznaje da su im nade tijekom potrage kopnile.

"S obzirom na onakav teren kakav nas je dočekao i da je gospođa već dvije noći provela vani, pogotovo poslije onog nevremena, nitko nije baš vjerovao da ćemo je pronaći živu, ali eto – uspjeli smo", rekla nam je.

"Bila je užasno jaka kiša, praćena vjetrom. Bilo je toliko loše da u jednom trenutku, da nismo imali GPS, mi bismo se sami pogubili na tom terenu", otkriva detalje dramatične potrage.

U potrazi je bio s njom i desetogodišnji labrador Bongo – i on je član HGSS-a, oni su tim. Više pogledajte u prilogu