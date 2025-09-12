Rastu računi za struju i plin, frizer iz Zagreba već najavio: 'I mi ćemo dizati cijene'

UDAR NA GRAĐANE /

Neće ih ukidati, nego rezati – s jeseni nam tako stiže smanjenje subvencija i veći računi za struju i plin. Zato neki već najavljuju i veće cijene usluga.

Novi paket tako donosi smanjenje subvencija za 50 posto na računima za energente. Tako bi računi za plin za prosječno kućanstvo porasli za 42 eura na godišnjoj razini, a računi za struju 50 eura na godišnjoj razini.

Sveukupno bi za račune za plin i struju na godišnjoj razini u prosjeku trebali davati 90 eura više, a to se odnosi na građane i male poduzetnike. Energetski vaučeri za najugroženije i dalje će se primjenjivati. Cijene obroka za studente ostat će iste. Više pogledajte u prilogu