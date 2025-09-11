ŠAPTAČ MLADIMA /

Policija i dalje traži čovjeka koji je jednim hicem iz puške, pred tisućama mladih smaknuo Charliea Kirka. Pronašli su oružje, imaju otiske, misle da je atentator, studentske dobi. FBI sada nudi 100 tisuća dolara nagrade onome tko o njemu ima neke informacije. Charlie Kirk je bio konzervativna rock'n'roll zvijezda. Milijuni ljudi pratili su njegovu radijsku emisiju, privlačio je ogromnu publiku kad bi gostovao na sveučilištima i provocirao rasprave sa studentima. Imao je kontroverzne stavove, govorio je da je abortus gori od holokausta, da i silovana djevojčica od 10 godina treba roditi dijete, da stanovnicima Indije više ne treba izdavati vize, i da Haićani jedu pse. A žestoko se zalagao za pravo na oružje.Tko je Charlie Kirk?