Ivan Guttler o ekstremnim oborinama: 'Jako neobično razdoblje iza nas'

Ekstremne količine oborina pale su na dijelu sjevernog Jadrana više od 150 litara po četvornome metru, upola manje u Dalmaciji, ali zbog kratkotrajnog i intenzivnog pljuska u Dubrovniku došlo je do bujica, dok je u dolini Neretve jako jugo rušilo stabla. U noći je oluja zahvatila i Mostar. Najmanje 63 vozila su oštećena, a važne prometnice u središtu i jutros su bile blokirane iščupanim stablima. Proglašena je izvanredna situacija, a u pomoć je na ulice Mostara stigla je i vojska. Građanima je savjetovano da prokuhavaju vodu za piće.

O ekstremnim olujama razgovarali smo s ravnateljem DHMZ-a Ivanom Gittlerom

11.9.2025.
21:26
RTL Danas
Ivan GuttlerNevrijemeDhmz
