CIGLA PO CIGLA... /

Bespravna gradnja postaje kazneno djelo: Nema više zabijanja lopate prije dozvole

Stižu izmjene Zakona o gradnji koji donosi brojne novosti. Sve bi se trebalo pojednostavniti, a birokracija ubrzati. Najveća novost je zatvorska kazna za bespravne graditelje. Cigla po cigla i zatvor, ako za nju nemate sve potrebne dozvole. Bespravna gradnja u Hrvatskoj je bez premca.

Po novim pravilima prije izdavanja dozvole službenici i inspektor moraju izaći na teren. U slučaju da je netko zakopao prvu lopatu prije nego što je dobio dozvolu novčane kazne će biti znatno veće, a neki će iza rešetaka jer svaka bespravna gradnja postaje kazneno djelo. Više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
11.9.2025.
20:42
Kristina Čirjak
Bespravna GradnjaZakonZatvor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx