CIGLA PO CIGLA... /

Stižu izmjene Zakona o gradnji koji donosi brojne novosti. Sve bi se trebalo pojednostavniti, a birokracija ubrzati. Najveća novost je zatvorska kazna za bespravne graditelje. Cigla po cigla i zatvor, ako za nju nemate sve potrebne dozvole. Bespravna gradnja u Hrvatskoj je bez premca.

Po novim pravilima prije izdavanja dozvole službenici i inspektor moraju izaći na teren. U slučaju da je netko zakopao prvu lopatu prije nego što je dobio dozvolu novčane kazne će biti znatno veće, a neki će iza rešetaka jer svaka bespravna gradnja postaje kazneno djelo. Više u prilogu...