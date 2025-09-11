Maloljetničko nasilje u Zagrebu! Ispovijest majke pretučenog dječaka: 'Bilo ih je 20, došli su s palicama iz čista mira'

Zabrinjavajuće maloljetničko nasilje u zagrebačkoj Dubravi. Nekoliko mladića koji su tek krenuli u srednju školu bili su meta skupine nasilnika ovoga vikenda. Jedan maloljetnik završio je u bolnici, a na teren je izišla i policija.

Napadač je uhićen, ali i pušten na slobodu.

"Dobio je jake udarce u oko. Sljepoočnicu, bradu i na tjemenu ima dvije porezotine i rasječenu usnu...", priča majka.

Sin joj je ove subote takav stigao kući. I to nakon što je njega i prijatelje napala skupina mladića kod osnovne škole.

"U nekom trenutku se pojavila skupina nasilnika, njih je bilo, mislim oko 20, došli su s palicama iz čista mira, bez ikakvog povoda su ih počeli jednostavno tući. Otrgunuli su se i počeli bježati u skupini prema Retkovcu, uspjeli su ih na Sitnicama presresti, znači tu im u Dupcu nije bilo dovoljno", priča majka pretučenog dječaka.

Sve je prijavljeno i policiji koja nam je događaj potvrdila.

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđen je jedan od maloljetnika-počinitelja te je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu", rekli su iz policije.

Pušten nakon ispitivanja

Nakon ispitivanja, mladić je pušten. A to, objašnjava nam sutkinja koja je sudila puno maloljetničkih slučajeva, ne znači da je s njim priča gotova.

"Mlađi maloljetnici ne mogu po Zakonu ići u zatvor. Prema tome njih ne kažnjavamo, izričemo im odgojne mjere. Onog trena kad postoji određena sumnja da postoji kazneno djelo od strane maloljetnika uključuje se socijalna skrb", kaže Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda.

Cijeli taj tim onda obrađuje maloljetnika, razgovara s njim i roditeljima i traži uzrok zašto je došlo do problema. Ako se problem s počiniteljem ponavlja, to i dalje ne znači da će završiti iza rešetaka.

"Ajmo razmišljati na drugačiji način. Svakom maloljetniku do njegove 18t. godine, mi ih čak ne zovemo maloljetnik, već kažemo djeca u sukobu sa Zakonom. Svakom takvom djetetu treba pružiti šansu. Šansu znači kroz odgojni obrazovni postupak staviti ga na prave noge, pravi put gdje se neće ponavljati kaznena djela", dodaje sutkinja.

Roditeljima žrtava to ne znači puno. 14-godišnji mladić zbog ozljeda ne ide u školu.

"Još uvijek je pod velikim psihičkim steresom. Jako se boji ići vani, u strahu je od nekakvih odmazda, u strahu je od nove tuče da ih neće neka nova skupina dočekati", dodaje majka.

I dok roditelji traže da se nešto hitno poduzme - policija poručuje kako svakodnevno i preventivno obilazi mjesta oko vrtića, škola i igrališta - kako bi se ovakvi incidenti spriječili.