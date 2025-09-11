BOTINEC PROSVJEDUJE /

Hoće li nakon devet godina Zagreb dobiti novi Generalni urbanistički plan? I dok gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da je ovo povijesni dan jer se njime zaustavlja loš urbanizam, oporba upozorava da se ne rješava ključni problem kao što je priuštivo stanovanje.

Protiv GUP-a prosvjedovali su i mještani Botinca, sirenama i transparentima pred zagrebačkom Skupštinom. Točnije, protiv ceste koja, trenutačno po planu, prolazi kroz njihovo naselje. Više u prilogu...