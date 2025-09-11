Šetao cestom pa se dao u bijeg: Rijetka divlja zvijer kod Delnica priredila prizor za pamćenje

MOŽETE LI GA UOČITI? /

Zanimljivost iz okolice Delnica. Ondje je gledatelj RTL-a Danas jučer snimio jednu od najtajnovitijih divljih zvijeri u Hrvatskoj. Mirno, kao da je duboko zamišljena, divlja mačka - ris šetala je u cestu. Ipak, kad je uočila automobil brzo je otrčala u svoje prirodno stanište- šumu. Euroazijski ris najveća je mačka u Europi i ugrožena vrsta u našoj zemlji. Ne može se vidjeti ni u jednom Zoološkom vrtu u Hrvatskoj, a ovakvi susreti u prirodi su izuzetna rijetkost. Unatoč pomalo neobičnom ponašanju stručnjaci smatraju - riječ je o mladoj, potpuno zdravoj jedinki risa.

"Ne bih ni po čemu zaključio da se radi o bolesnoj životinji jer vidi se da, nakon što vidi vozilo, da odreagira dosta brzo. Osim toga, ako pogledate dlaku, dlaka priliježe uz tijelo životinje. Znači, dlaka je uredna. Prvo što vidite na bolesnoj životinji je nekakva neuredna dlaka jer u bolesti se prestane uređivat. Tako vam je isto i kod domaćih mačaka", kazao nam je Vedran Slijepčević veterinar i predavač na Odjelu lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu