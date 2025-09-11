Tisuće predškolaraca neće u prvi razred: Znate li što je ekranizam i kako utječe na djecu?

SVE VIŠE ODGODA ŠKOLE /

Sve je više odgoda polaska u prvi razred. Ove godine više od 4138 predškolaraca neće u klupe osnovne škole. Takve je djece puno više nego prošle godine, pogotovo u Zagrebu. Rastavljanje riječi na slova i obrnuto, govor, orijentacija u vremenu i prostoru tek su neki od primjera testiranja djece za upis u prvi razred osnovne škole.

"Riječ je o nerazvijenim predčitalačkim i predmatematičkim teškoćama. Tu je i neusvojena analiza sinteza, nepoznavanje rime, lošija grafomotirička izvedba i nepoznavanje brojki", kaže Stela Jerković, stručna suradnica logopetkinja u OŠ Središće.

I tako je nastava počela za više od 35 tisuća učenika, a prema podacima Carneta svaki deseti koji je trebao upisati školu - ipak ostaje u vrtiću. U Zagrebu je upis odgođen za 1100 djece, a prošlih godina odgodu je dobivalo njih 900 do 950. Razloga za skok u brojkama je mnogo.

"Definitivno je bolje prepoznavanje teškoća kod djece, ali mislim da je u porastu taj ekranizam koji oduzima djetetu ono vrijeme koje je ono moglo provesti u učenju i pripremi za školu i neke vještine koje će mu biti potrebne za školu", smatra Jerković. Jer s ekranom dijete nema komunikaciju putem koje će se pripremiti za školu. Za prvi razred sprema se u predškolskom programu. Više doznajte u priči Laure Damnjanović Šalamon.