Nevrijeme poharalo Kvarner, ali opasnost nije prošla: Evo tko je idući na udaru snažne ciklone

Snažna ciklona pogodila je Kvarner i u samo nekoliko sati doslovno potopila Rijeku. U gradu je palo oko 130 litara kiše po četvornom metru. Unatoč upozorenju i crvenom meteoalarmu obala za obilne kiše nije bila spremna. Rijeka se suočila s poplavama, bujicama i zatvorenim cestama.

"Vrlo brzo, prvo je bilo prestalo, pa je onda opet krenulo naprijed", opisao je situaciju Robert iz Rijeke. Voda je naglo nadirala i prodirala u kafiće, gdje su brojni građani pokušali pronaći zaklon. Ni ondje nisu bili sigurni, a dio njih morao je spašavati djecu i tražiti sigurnije utočište.

"Ove šahte su začepljene od lišća, nitko ih nije očisto valjda dvije godine", kazao je Gordan iz Rijeke, ogorčen na stanje komunalne infrastrukture. Hitne službe imale su pune ruke posla – riječki vatrogasci odradili su više od 20 intervencija, većinom zbog poplavljenih poslovnih i stambenih prostora, ali i zbog automobila zaglavljenih u vodi.

Slične scene viđene su i u Opatiji, dok je na autocesti A6 u smjeru Zagreba promet bio usporen, zbog vodene bujice vozilo se svega 60 kilometara na sat.

Loše vrijeme poremetilo je i pomorski promet. „Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija na relaciji Split–Hvar. Split–Vis će isploviti, ali bez pristajanja u luku Milna. Split–Jelsa će isploviti, ali bez pristajanja u luku Bol. To je što se tiče katamaranskih linija, a trajektne vode po redu plovidbe,“ izjavila je Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinije.

Meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vrijeme nastavlja. Očekuje se obilna kiša, mogući su olujni udari vjetra, a ne isključuju se ni pijavice. Za krajnji jug Hrvatske izdan je najviši stupanj upozorenja, koji će na snazi biti do sutra.

Trenutno u Rijeci

U javljanju za RTL Danas reporterka Ida Balen kazala je kako se situacija smiruje, no da vatrogasci imaju još jako puno posla. Cijeli grad je razrovan od te kiše koja je dizala sve pod sobom.

Vatrogasni zapovjednik ističe da je broj poziva bio iznimno velik. „Prije svega želim uputiti iskrenu zahvalu pripadnicima kako žurnih službi tako i komunalnih službi koji su dali svoj doprinos u rješavanju posljedica obilne kiše u vrlo kratkom vremenu, gdje mogu reći da smo zabilježili od strane centra 112 četiri stotine poziva, od čega je osamdeset direktno vezano uz posljedice kiše,“ rekao je Dario Gauš, zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije (PGŽ).

Vatrogasci su, prema njegovim riječima, imali iznimno zahtjevan dan: „Županijski vatrogasni operativni centar bio je preplavljen pozivima, a odrađeno je nešto više od šezdesetak intervencija. Stvari se još uvijek sumiraju, ekipe su na terenu, a neke su odlazile s intervencije na intervenciju. Ono što mogu reći jest da su nam u ovom trenutku šest ekipa na području Liburnije još uvijek vani.“

Policija je zabilježila tri prometne nesreće povezane s obilnom kišom, a dvije su prijavili i iz Zavoda za hitnu medicinu PGŽ-a – obje na autocesti A6.

Vatrogasci su zbog intenziteta kiše morali reorganizirati snage. „Odrađivale su redovne snage, ali smo u jednom trenutku odlučili da javnu vatrogasnu postrojbu grada Rijeke ne šaljemo van Rijeke, nego smo digli sve snage u riječkom prstenu. Tako da mogu reći da su osim Rijeke i riječkog prstena intervencije zabilježene i na području Gorskog kotara, otoka Cresa i Liburnije,“ rekao je Gauš.

Upozorenje za Dalmaciju

Situaciju u Dalmaciji uživo je komentirao reporter Rade Županović. „Oluja još uvijek u onom obimu, kao što je to bilo na riječkom i kvarnerskom području, nije stigla ovdje na područje Dalmacije. Kiše je bilo dosta i na pojedinim lokacijama, poprilična količina kiše srušila se na područje Dalmacije, no najveće oborine očekuju se tijekom noći, i to kasnije u noći. Posebno upozorenje iz DHMZ-a stiže za područje krajnjeg juga, dakle oko Dubrovnika bi u noći moglo u nekoliko sati pasti preko 100 litara kiše,“ rekao je.

Prema njegovim riječima, svi stožeri civilne zaštite poslali su upozorenje građanima na pojačan oprez. „Upozoravaju na mogućnost urbanih poplava i bujica, a to upozorenje je i signal svim žurnim službama koje su od jutra u punoj pripravnosti,“ dodao je Županović.

Podsjetio je i na oluju koja je prije dva mjeseca pogodila Split: „Sam grad Split ima traumu od velike oluje koja je u pola sata poharala dobar dio sjevernog dijela grada. Vjerujem da se taj scenarij, kao i ovaj koji smo danas gledali u Rijeci, neće dogoditi u toku noći na splitskom području.“

No, naglasio je kako opasnost ostaje za jug: „Veliko upozorenje još jednom ponavljam za područje krajnjeg juga Dalmacije – područje Dubrovnika i istočnog dijela Hercegovine. Meteorolozi najavljuju i preko sto litara kiše u svega sat ili dva vremena.“