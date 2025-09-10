Dvije zemlje EU nisu osudile ruski incident u Poljskoj! Europa ima plan za zamrznutu rusku imovinu
Ključna poruka je da će Europa ojačati sigurnost na svojim istočnim granicama zbog sličnih incidenata ranije manjih razmjera. Baltičke zemlje, Poljska, Finska tražili su da Europska unija pomogne u zaštiti njihovih granica. Ursula von der Leyen kaže sada će se osnovati jedan novi model. Ona je to danas nazvala 'nadzor zaštitnog krila' govorila je o zidu dronova koji bi trebali pomoći čuvati zemlje na istoku Europe, od kojih neke i graniče s Rusijom.
Još jedna poruka Rusije je danas bila da se ide u realizaciju ideje korištenje zamrznute ruske imovine. Većina te imovine je u Belgiji. Ursula von der Leyen danas je pojasnila da bi se dobit od te zamrznute imovine u Ukrajini dala kao zajam koji bi onda Ukrajina vratila u trenutku ako bi i kada Rusija platila ratnu odštetu. Čuli smo na stolu je i 19. paket sankcija koji bi zemlje članice uskoro trebale usuglasiti.
Ona je danas održala jedan praktički borbeni govor zastupnicima od kojih, primjerice, krajnja desnica uopće nije bila prisutna u parlamentarnoj dvorani za vrijeme njezinog govora. Poručila je da se umjesto razmiricama međusobnim razmiricama trebaju zajedno fokusirati na jedinstvo i zajedničku borbu protiv Vladimira Putina.
Ponešto drukčiji tonovi, ponovno su se čuli s dvije zemlje članice. Slovački premijer nije osudio ovaj ruski incident u Poljskoj. Izrazio je tek solidarnost s Poljskom, a osuda je izostala i kod Viktora Orbana. Njemu je danas tijekom poslijepodneva odgovorio poljski ministar vanjskih poslova koji ga je pozvao na jasnu nedvosmislenu osudu Rusije u ovoj situaciji da odustane od veta koje je ranije uložio i na pristupanje Ukrajine Europskoj uniji, ali i na veću vojnu pomoć Kijevu.