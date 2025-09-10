Dvije zemlje EU nisu osudile ruski incident u Poljskoj! Europa ima plan za zamrznutu rusku imovinu

NATO SPREMAN? /

Ključna poruka je da će Europa ojačati sigurnost na svojim istočnim granicama zbog sličnih incidenata ranije manjih razmjera. Baltičke zemlje, Poljska, Finska tražili su da Europska unija pomogne u zaštiti njihovih granica. Ursula von der Leyen kaže sada će se osnovati jedan novi model. Ona je to danas nazvala 'nadzor zaštitnog krila' govorila je o zidu dronova koji bi trebali pomoći čuvati zemlje na istoku Europe, od kojih neke i graniče s Rusijom.

Još jedna poruka Rusije je danas bila da se ide u realizaciju ideje korištenje zamrznute ruske imovine. Većina te imovine je u Belgiji. Ursula von der Leyen danas je pojasnila da bi se dobit od te zamrznute imovine u Ukrajini dala kao zajam koji bi onda Ukrajina vratila u trenutku ako bi i kada Rusija platila ratnu odštetu. Čuli smo na stolu je i 19. paket sankcija koji bi zemlje članice uskoro trebale usuglasiti.

Ona je danas održala jedan praktički borbeni govor zastupnicima od kojih, primjerice, krajnja desnica uopće nije bila prisutna u parlamentarnoj dvorani za vrijeme njezinog govora. Poručila je da se umjesto razmiricama međusobnim razmiricama trebaju zajedno fokusirati na jedinstvo i zajedničku borbu protiv Vladimira Putina.

Ponešto drukčiji tonovi, ponovno su se čuli s dvije zemlje članice. Slovački premijer nije osudio ovaj ruski incident u Poljskoj. Izrazio je tek solidarnost s Poljskom, a osuda je izostala i kod Viktora Orbana. Njemu je danas tijekom poslijepodneva odgovorio poljski ministar vanjskih poslova koji ga je pozvao na jasnu nedvosmislenu osudu Rusije u ovoj situaciji da odustane od veta koje je ranije uložio i na pristupanje Ukrajine Europskoj uniji, ali i na veću vojnu pomoć Kijevu.