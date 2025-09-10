Drvenik Veli otvorio školska vrata nakon 17 godina: Život se polako vraća na otok

Nakon čak sedamnaest godina na Drveniku Velom ponovno se otvaraju školska vrata. Dvije djevojčice, na otoku 15 kilometara udaljenom od Trogira, postaju cijeli razred u svojoj novoj učionici.

Dvije učenice, najbolje prijateljice, dijelit će klupu u novoj učionici.

"Jedva čekam raditi domaći rad, jedva čekam jesti doručak, jedva čekam… ne znam", rekla je Maris Lombardić, učenica Područne škole OŠ Majstora Radovana u Trogiru. Na pitanje je li sretna ovdje, kaže:

"Da!"

Nisu samo jedine učenice, već su zajedno s Marisinim bratom jedina djeca u Drveniku Velikom. I to u školi koja se otvara nakon 17 godina.

"Nisam vjerovao. Svaki mjesec, dva neka nova pozitivna vijest koja je vodila prema ovom, ali stalno ne vjerujete dok ne dođe taj trenutak i evo došao je. Baš sam sretan…", kaže Lorenco Lombardić, otac učenice Područne škole OŠ Majstora Radovana u Trogira.

Otok je to na kojem sada živi između 70 i 100 stanovnika, većinom starijih. Zato za njih ovo nije samo otvorenje škole - već povratak života na otok.

Na otoku je ukupno troje djece

"Nalazimo se u učionici nakon punih 17 godina kada je zadnji učenik izašao iz Osnovne škole, prisjetimo se - škola se otvorila '98/'99, a 2002.godine bili smo prvi u Europi koji su krenuli s online nastavom", rekla je Zorana Bakula, ravnateljica OŠ Majstora Radovana u Trogiru.

Sve je pokrenuo bivši ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović, koji umirovljeničke dane provodi na otoku.

"Čini mi se nevjerojatno, da mi je netko rekao prije pola godine da ću doživjeti ovaj dan ne bih vjerovao i drugi su se rasplakali, vjerujte mi nisam ni ja daleko od toga! Nevjerojatan prizor!", kaže Meštrović.

A nakon želje i ideje - stigla je i podrška politike.

"Želim poslati poruku svim učenicima osnovnih i srednjih škola koji su jučer krenuli u školu. U našoj županiji je i ove godine upisano 4106 djece. 4106 djece, a to je 36 više nego prošle godine", kaže Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.

"Dali smo maksimalnu podršku. Sigurno da je to mali korak, ali to je sigurno znak povratka života", dodaje gradonačelnik Trogira Ante Bilić.

Nisu samo učenice čekale početak nastave, već i učiteljica koja će tijekom radnog tjedna živjeti na otoku.

"Ja sam ih imala priliku jučer upoznati, djevojčice su prekrasne, uzbuđena sam. Sretna sam i zahvalna na ovoj prilici i jedva čekam započeti s radom", kaže učiteljia Antonija Jurić-Marijanović.

A dvije djevojčice zajedno graditi budućnost i prijateljstvo na Drveniku Velom.