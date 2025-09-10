NAJAVILA ZAOKRET /

Ovo su ključne poruke Ursule von der Leyen u Europskom parlementu

Napad dronovima na Poljsku dogodio se prije najvažnijeg govora, onoga o stanju Unije predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen, na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Izrazila je solidarnost s Poljskom te istaknula da se upravo sada crtaju borbene linije za novi svjetski poredak temeljen na moći. Potvrdila je da Europska unija u koordinaciji s partnerima radi na 19. paketu sankcija protiv Rusije. Uživo iz Strasbourga se javila reporterka Ana Mlinarić. Više pogledajte u prilogu  

10.9.2025.
17:33
RTL Danas
Napad DronovimaPoljskaUrsula Von Der LeyenEuropski ParlamentStrasbourg
