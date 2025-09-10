ČEKA IH I 'AFRODITA' /

Evo zašto bi Gorski Kotar bio idealno mjesto za medeni mjesec zaručnika godine

Zaručnici godine su Taylor Swift i Travis Kelce. U Veloj Dragi, odakle korijene vuče Travisova majka, nemaju ništa protiv da se par tamo vjenča. A New York Times već piše o medenom mjesecu. Predlažu Zanzibar, dvorac Versailles, Butan, pa čak i Antarktik kako bi bili što dalje od fanova i paparazza. Predložio je New York Times i Hrvatsku, doduše Hvar, Lopud i Korčulu. A, iako nas nitko nije pitao, mi za medeni mjesec slavnom paru predlažemo Gorski Kotar.

Više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.9.2025.
12:17
Ida Balen
Travis KelceTaylor SwiftVjenčanjeGorski Kotar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx