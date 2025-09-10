ČEKA IH I 'AFRODITA' /

Zaručnici godine su Taylor Swift i Travis Kelce. U Veloj Dragi, odakle korijene vuče Travisova majka, nemaju ništa protiv da se par tamo vjenča. A New York Times već piše o medenom mjesecu. Predlažu Zanzibar, dvorac Versailles, Butan, pa čak i Antarktik kako bi bili što dalje od fanova i paparazza. Predložio je New York Times i Hrvatsku, doduše Hvar, Lopud i Korčulu. A, iako nas nitko nije pitao, mi za medeni mjesec slavnom paru predlažemo Gorski Kotar.

