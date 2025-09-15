MOOOLIM!?  /

Kitovi ubojice potopile jedrilicu s turistima: Znanstvenik objasnio zašto to rade

A sad portugalske orke. Kod obale Costa da Caparica jato orki potopilo je jedrilicu s turistima! Četiri orke plivale su uz jedrilicu dok je nisu toliko oštetile da je brod potonuo. Petero ljudi brzo je spašeno.

Znanstvenici kažu da orke koje su poznate i kao kitovi ubojice, to ne rade namjerno. Nisu agresivne, ne žele ozlijediti ljude, vjerojatno se samo igraju. Srećom, u toj igri nitko nije ozlijeđen

MOOLIM!? 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
15.9.2025.
23:11
RTL Direkt
OrkePortugal
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx