'DOSTA' /

Dosta. Piše bijelim slovima na krvavo crvenoj naslovnici magazina Time, koji govori o epidemiji političkog nasilja koje je u Americi uzelo maha. Premda se mnogi boje da će se nakon jučerašnjeg atentata teško smiriti, jer neki političko nasilje tek zazivaju. Donald Trump je već okrivio radikalnu ljevicu, MAGA traži osvetu, kažnjavanje progresivnih organizacija i demokrata, neki tvitaju da su demokrati teroristi. A zaoštrilo se i u Hrvatskoj. Više u prilogu...