"Šaptač mladima", kako su ga zvali, svoj je zadnji nastup pred stotinama studenata započeo dijeljenjem MAGA kapa. Samo nekoliko minuta prije atentata, bilo je jasno koliko utjecaja ima među mladima.

"Bio je tamo, izražavao je svoje stavove i vrijednosti, ono što je smatrao najvažnijim, i raspravljao je o tome, pokušavao je navesti ljude da s njim razgovaraju i da vode slobodan i otvoren razgovor, to je sve što je bilo", izjavio je sinoć na bdjenju za Charlieja u Salt Lake Cityju Uriah Kennedy, domaćin popularnog konzervativnog podcasta u državi Utah. Iako je imao samo 31 godinu i nikada nije bio ni na jednoj političkoj funkciji, preko društvenih mreža i debata na sveučilištima stekao je utjecaj s kojim se nije mogao mjeriti niti jedan konzervativni političar, osim Trumpa.

Foto: Profimedia

Fakulteti kao legla liberalne indoktrinacije

A njegovi stavovi - evo, prije par dana je rekao da je Islam mač kojim ljevica reže grkljan Americi, i sa marksizmom i wokeizmom ugrožava njihov način života.

"Američki način života je vrlo jednostavan - želim se oženiti, kupiti kuću, imati djecu, pustiti ih da voze bicikl dok sunce ne zađe, poslati ih u dobru školu, imati sigurno susjedstvo, a ne da moje dijete uči lezbijsko, gej, transrodno smeće u svojoj školi", izjavio je na jednom koledžu i doživio ovacije.

Foto: Profimedia

Na homofobne izjave u njegovim nastupima često bi publika pljeskala, iako je poticao debate i s neistomišljenicima, posebno na fakultetima koja je vidio kao legla liberalne indoktrinacije.

"Trošimo ono najvrjednije što imamo, mlade od 18 do 22 godine, tako što ih zabijemo u mnoga sveučilišta na kojima uopće nisu trebali biti. To je propali projekt!", sukus je njegova stava o sveučilištima.

"On je tu jednu dinamičnu, pa i provokativnu polemiku donio na kampuse. I to je ono što je mobiliziralo prvenstveno mlade konzervativce i republikance na tim kampusima, a onda i one koji su protiv njih, ali je i njih uključio. Dakle, nije rekao da oni sad imaju za sebe tu neku komoru jeke u kojoj ćemo mi raspravljati i bit će nam zanimljivo, nego dapače, svi su dobrodošli", kaže politički analitičar Mate Mijić.

"Ispiru vam mozak" nazvao je tu turneju po kampusima. Koja je bila zapaljiva, ovako je, recimo, izgledala razmjena s jednom studenticom:

Studentica: "Dakle, uspoređujete pobačaj s Holokaustom?

Kirk: Apsolutno! Ustvari, to je gore. To je gore!

Studentica: Zbilja nije.

Kirk: To je 45 milijuna beba. Gotovo je osam puta gore od Holokausta.

I nije mu to jedina šokantna izjava o pobačaju.

Studentica: Kada bi imali kćer od 10 godina koja je silovana, i išla bi roditi i živjeti. Biste li željeli da ona prođe kroz to i da nosi dijete svoga silovatelja?

Kirk: To je dosta žestoko.

Studentica: To je prilično životna situacija koja se događa mnogim ljudima.

Kirk: Smirite se, odgovor je da, dijete bi bilo rođeno.

Studentica: Aha, ok, to je suludo.

I tako je oduševljavao desnicu, i ljutio ljevicu. Takvi ekstremni stavovi mogli su hraniti druge, jednako ekstremne.

Foto: Profimedia

'Ne mogu podnijeti riječ empatija'

"Mislim da je veliki trol koji potiče atmosferu netolerancije, koji izvrće tuđe riječi kako bi ih pobio i slično. Da, može ići na kampuse konzervativnih sveučilišta i mobilizirati ljude koji već razmišljaju kao on. Wow, velika stvar! Međutim, jest velika stvar. Dobio je pozornost Donalda Trumpa, dobio je pozornost republikanske stranke, pomogao ju je preoblikovati, dobio je pažnju donora, bio je vrlo važna osoba u MAGA univerzumu", tumači Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Foto: Profimedia

I otvoreno je govorio čak i protiv brige za druge.

"Zapravo, ne mogu podnijeti riječ empatija. Mislim da je empatija izmišljeni new age termin i da nanosi mnogo štete", poznata je Kirkova izjava o empatiji, pojmu koji se koristi od početka 20. stoljeća.

I takvi njegovi istupi baš su nedavno bili tema epizode "South Parka" u kojoj Eric Cartman postaje Charlie Kirk.

"Ako će itko ovdje biti majstor debate, to sam ja. Pa, idemo, tko želi debatirati protiv majstora debate. Ajmo, ti tamo", kaže Cartman jednoj curi, na što mu ona kaže "to je najgluplja frizura koju sam ikad vidjela".

Iako sad neki traže zabranu "South Parka", Kirku je epizoda bila smiješna.

"Stvar sa kampusa koju radim već 13 godina kako bih debatirao s klincima s koledža je sada postala tako važna da dobije istaknuto mjesto u prime timeu Comedy Centrala! Mislim da je cijela stvar fantastična i urnebesna", rekao je u komentaru na svom podcastu.

Urnebesno nije bilo negiranje klimatskih promjena, pozivi na masovne deportacije imigranata ili stavovi o oružju, prema kojima nije pretjerano reći da se zalagao da pušku smije nositi i njegov ubojica.

"Vrijedno je da svake godine, nažalost, imamo određeni broj smrti od oružja kako bismo zadržali Drugi amandman i zaštitili naša druga Bogom dana prava. To je razumna cijena", izjavio je Charlie Kirk prije dvije godine.

Tu, kako kaže, razumnu cijenu platio je glavom. Ne samo on, nova pucnjava u školi u Coloradu dogodila se samo sat vremena nakon što upucan Charlie Kirk. Na američkim školama i fakultetima od početka godine bilo je 47 pucnjava. Charlie Kirk je 20. žrtva, jedino njemu svi će pamtiti ime.