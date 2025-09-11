Ubojici Kirka dovoljan je bio samo jedan metak iz 'repetirke', na njemu bile znakovite poruke: Evo kakvo je to oružje

Američka policija potvrdila je da su pronašli snajpersku pušku kojom je upucan konzervativni aktivist Charlie Kirk tijekom nastupa na sveučilištu u državi Utah u četvrak. Ubojica je i dalje u bijegu. Traje potraga za njim.

Istražitelji su pronašli streljivo s ugraviranim izrazima povezanim s transrodnom i antifašističkom ideologijom unutar puške za koju vlasti vjeruju da je korištena u smrtonosnoj pucnjavi na Charlieja Kirka, piše Wall Street Journal.

Snajpersku pušku, takozvanu repetirku, FBI je pronašao u šumovitom području nedaleko od mjesta napada. Na puški je pronađen i otisak dlana i podlaktice.

"Repetirke" funkcioniraju na jednostavnom mehanizmu: nakon svakog ispaljenog metka strijelac mora povući zatvarač kako bi izbacio čahuru i ubacio novi metak u cijev.

To znači da ne pucaju automatski niti poluautomatski, nego zahtijevaju ručno ponavljanje postupka, što donekle usporava pucanje. No upravo zbog tog mehanizma ovakve puške su poznate po iznimnoj preciznosti i pouzdanosti.

Korissti se kao snajpersko oružje

Uglavnom se koriste kao snajpersko oružje jer omogućuju precizne pogotke na velikim udaljenostima, ponekad i do kilometar i više. U lovu su namijenjene odstrjelu krupne divljači, gdje je potreban jedan, precizan i snažan hitac, a u sportskom streljaštvu, posebno u disciplini gađanja na velike daljine, cijenjene su upravo zbog stabilnosti i preciznosti.

Puni se mecima većeg kalibra, s većom početnom brzinom i prodornom moći. Takvi meci imaju dovoljno snage da probiju zaštitne barijere i pogode metu na vrlo velikoj udaljenosti, što ovakvo oružje čini posebno opasnim u atentatima.

Činjenica da je atentator na Kirka koristio tzv. repetirku upućuje na to da je planirao pucanj iz daljine, s naglaskom na preciznost, a ne na brzu paljbu. Tome u prilog ide i podatak da je ispalio samo jedan metak. Riječ je o oružju koje omogućuje skrivanje i pažljivo odabranu metu, a u rukama napadača postaje smrtonosno učinkovito upravo zato što je pouzdano i iznimno precizno.

