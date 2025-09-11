Hrvatski stručnjak za sigurnost otkriva što je pokrenuo 11. rujan: 'Cijeli svijet se promijenio'

Na današnji dan prije 24 godine teroristi su oteli avione kojima su se planirali zaletjeti u njujorške "Blizance", Pentagon te Bijelu kuću ili Kongres. Na žalost, velika većina plana im je uspjela.

Prema službenom izvještaju Povjerenstva 911, 19 osoba u službi Al Qaide, otelo je četiri američka zrakoplova. Dva su udarila u Svjetski trgovački centar (WTC) na Manhattanu u New Yorku, po jedan u svaki neboder u 17 minuta razlike, ubrzo nakon čega su se oba tornja srušila. Treći je zrakoplov udario u Pentagon, glavno sjedište Ministarstva obrane SAD-a u Arlingtonu.

Četvrti se zrakoplov srušio u ruralnom dijelu Somerseta u Pennsylvaniji 130 km istočno od Pittsburga nakon što su putnici pružili otpor otimačima.

U simultanim napadima poginulo je 2996 ljudi. Scene u kojima su ljudi iskakali iz gorućih tornjeva da ne bi živi izgorjeli šokirale su svijet.

Pokrenuto je nekoliko ratova...

Koliko je najveći teroristički napad promijenio svijet, komentirao je stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

"Puno toga se promijenilo. Naravno, ovaj cijeli svijet se promijenio. Nakon tog napada pokrenuto je nekoliko ratova i razrušeno nekoliko država. Promijenjeni su režimi. Države koje su bile mirne, stabilne, sada su u ratu. Nakon toga pojavilo se nekoliko jakih terorističkih organizacija koje su u međuvremenu i slomljene i uglavnom nisu na vlasti, osim talibana u Afganistanu", rekao je Cvrtila.

Smatra da je cijeli taj ciklus pokrenuo teroristički napad 11. rujna. Formirala se međunarodna koalicija za borbu protiv terorizma okupljena oko Amerike.

"Naravno, bilo je tu i promašenih napada koji su se temeljili na potpuno krivim obavještajnim podacima. S druge strane, oni glavni akteri koji su bili odgovorni za taj napad su, prema onome što znamo, locirani i uglavnom likvidirani", dodao je.

Cvrtila je podsjetio da je nakon napada otvoren zatvor Guantanamo u međunarodnim vodama koji je van svih pravila zapadnog svijeta.

Pojačale su se sigurnosne mjere u međunarodnom zračnom prostoru. Što se tiče aviona, uvedeni su dodatni pregledi i kontrole te niz sigurnosnih pravila.

