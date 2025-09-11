Učiteljica otišla na bolovanje pa 16 godina primala punu plaću: Šokirala potezom kad su je otkrili

Učiteljica strukovne škole u njemačkom Weselu otišla je na bolovanje pa je čak 16 godina primala punu plaću, a škola ništa nije primijetila.

Daily Mail u četvrtak javlja da je riječ o profesorici biologije i geografije koja je u kolovozu 2009. godine otvorila bolovanje zbog kronične bolesti i psiholoških problema. Nakon tri mjeseca trebala je ići na pregled kod liječnika. Međutim, to se nikada nije dogodilo, a njezino bolovanje sustavno se obnavljalo gotovo 20 godina!

Prema izvještaju Bilda, koji se poziva na njemačku ljestvicu plaća, profesorica je navodno zarađivala između 5.051 i 6.174 eura mjesečno. Mediji također javljaju da ima i dva stana u Duisburgu.

Tužila ih je!

Skrivena je uspjela ostati sve do 2024. godine kada se promijenila uprava škole, nakon koje je interna revizija otkrila strašan propust. Bizaran je i podatak da bivši ravnatelj, koji je na čelo ustanove došao 2015. godine, nikada nije ni upoznao spomenutu učiteljicu. Štoviše, nije ni znao da je ona, barem teoretski, dio njegovog nastavnog tima.

Kada je država napokon saznala za bizaran slučaj, naredili su profesorici da ode na liječnički pregled. Tada je priča dobila još jedan nevjerojatan detalj - ne samo da je odbila, nego je tužila svoje rukovodstvo.

Ipak, njezini prigovori su odbijeni te će morati na pregled. "Imam puno pitanja jer se nikada nisam suočila s ovakvim slučajem", izjavila je Dorothee Feller, ministrica obrazovanja Sjeverne Rajne-Vestfalije.

