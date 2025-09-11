Ljevica i Patrioti spremaju udar, hoće li biti koban za moćnu šeficu? 'Ona mora otići!'

Klubovi eurozastupnika Patrioti za Europu i Ljevica odvojeno su pokrenuli inicijative za novo izglasavanje nepovjerenja predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, a oba kluba među razlozima navode trgovinske sporazume sa SAD-om te zemljama Mercosura.

'Njezino vrijeme je prošlo'

Klub zastupnika Ljevice, koji broji 46 zastupnika, jutros je objavio da je skupio dovoljan broj potpisa za izglasavanje nepovjerenja von der Leyen. Morali su skupiti minimalno 72 potpisa. Kao razloge su naveli potpisivanje trgovinskog sporazuma sa zemljama Mercosura, trgovinski dogovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i izostanak djelovanja protiv izraelske kampanje u Gazi.

"Odbila je nametnuti stroge sankcije protiv genocida u Gazi. Progurala je destruktivne trgovinske sporazume poput Mercosura bez demokratskog mandata. Nametnula je štednju i socijalne teškoće mnogima dok je služila nekolicini. I napustila je ekološku tranziciju u korist korporativne dobiti. Njezino vrijeme je prošlo. Mora otići", rekla je Manon Aubry, supredsjednica Ljevice.

Zahtjev potpisali svi zastupnici Patriota za Europu

Patrioti za Europu još su jučer najavili da će učiniti isto. "Najavljujem da će Patrioti za Europu podnijeti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Ursuli von der Leyen. Ovaj prijedlog bit će, prije svega, glasanje o povjerenju: za ili protiv Europe Ursule von der Leyen, za ili protiv Europe Emmanuela Macrona", rekao je u srijedu u Strasbourgu Jordan Bardella, predsjednik tog krajnje desnog kluba zastupnika.

Zahtjev za opoziv predsjednice Komisije potpisalo je svih 85 zastupnika Patriota za Europu, trećeg kluba po veličini u Europskom parlamentu, optužujući von der Leyen za "katastrofalne trgovinske pregovore".

Na konferenciji za medije u četvrtak u Strasbourgu, Aubry je odbacila mogućnost da se inicijative spoje u jednu. "Pokret krajnje desnice odražava rasističke opsesije, zidove na granicama, antiekologiju i poricanje genocida u Gazi. Pokret ljevice je suprotan, utemeljen na društvenim, ekološkim i zahtjevima za ljudska prava. Nema spajanja", rekla je francuska eurozastupnica.

Posljednja inicijativa bila je u srpnju

Posljednja takva inicijativa bila je na dnevnom redu sjednice Europskog parlamenta u srpnju, kada je za nepovjerenje njemačkoj predsjednici Komisije glasalo 175 zastupnika, a usprotivilo mu se njih 360, dok je 18 bilo suzdržano.

Trgovinski sporazum sa SAD-om podijelio je desnicu u Europskom parlamentu. U raspravi nakon govora čelnice Komisije o stanju Unije trgovinski sporazum je podržala Europska pučka stranka desnog centra, najbrojnija zastupnička skupina, i desni Europski konzervativci i reformisti dok ga je krajnje desni klub Patriota za Europu oštro kritizirao. Druga krajnje desna skupina Europa suverenih nacija ranije je sporazum nazvala lošim i "strateškim neuspjehom" Europe.

Za izglasavanje nepovjerenja potrebne su dvije trećine glasova zastupnika.

