Sabotaža paralizirala Berlin! Bez struje ostalo 50.000 kućanstava, sve krenulo od jedne točke...

Već tri dana za redom tisuće kućanstava u Berlinu bez struje nakon kolapsa mreže koji je uslijedio nakon sabotaže na opskrbnoj mreži.

Ovakvo što Berlin nije doživio posljednjih 25 godina, a zbog nestanka struje u četvrtak ujutro neki nisu imali ni toplu vodu, objavio je Tagesshau. Bez električne energije i dalje je 13.700 korisnika na jugoistoku Berlina.

Glasnogovornik operatora mreže Stromnetz Berlin, Henrik Beuster, u srijedu poslijepodne za njemačku novinsku agenciju DPA, rekao je da je ovo najmasovniji nestanak struje u jugoistočnom Berlinu u najmanje 25 godina.

Rekao je da se popravljaju visokonaponski kablovi četvrti Johannisthal, sumnja se u ciljanu sabotažu jer je mreža oštećena moguće podmetnutim požarom, prenosi Handelsblat.

koji su uništeni u sumnjivom napadu paljevine od strane ljevičarskih ekstremista, u punom jeku. Plan je vratiti struju svim kupcima najkasnije do četvrtka navečer. "Kao tvrtka, nikada prije nismo doživjeli napad ili požar ovakvih razmjera.", rekao je Beuser. Sumnja se da su požar podmetnuli ljevičarski ekstremisti.

Pronašli su "vrlo kreativno rješenje" jer su spojili prethodno nepovezane dijelove električne mreže. Inače, od 35.000 kilometara berlinske električne mreže, 99 posto je zakopano pod zemljom, rekao je glasnogovornik Beuser. Vrlo malo mreže u nadzemnim je dijelovima i oni su ranjiviji dijelovi električne mreže.

Bez struje ostalo 50.000 kućanstava

Inače, nestanak struje prvo je pogodio 50.000 kućanstava i tvrtki u utorak ujutro. Bez struje su ostale i škole koje su se zatvorile, kao i prigradska željeznica, potom trgovački centri, starački domovi. Nasreću, na tom dijelu nema bolnica.

Isključile su se i bazne stanice pa na pogođenim dijelovima nije bilo signala za mobitele ili je on bio vrlo slab.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt izjavio je da se radi o unaprijed isplaniranom napadu, s ciljem izazivanja maksimalne štete. Na lijevo-ekstremističkoj platformi „Indymedia“ pojavilo se navodno priznanje odgovornosti, potpisano od strane grupe “Nekoliko anarhist_kinja”, koje navodi da je meta napada bio tehnološki park u Adlershofu – dom tvrtki i instituta iz područja robotike, IT-a, biotehnologije, svemirske tehnologije i sigurnosne industrije, objavio je Fenix Magazin.

Političari sumnjaju na moguće curenje povjerljivih informacija, s obzirom na to da kablovi koji su napadnuti nisu lako povezivi s opskrbom kritičnog područja. S obzirom na sve češće cyber napade na infrastrukturu, stručnjaci upozoravaju da Berlin mora ojačati sigurnosne mjere za zaštitu energetske mreže i drugih vitalnih sustava.

