Pogođen ruski brod vrijedan 60 milijuna dolara! Objavljena dramatična snimka udara

Dron ukrajinske obavještajne agencije (HUR) u srijedu je pogodio višenamjenski brod ruske crnomorske flote kod Novorosijska, javlja Kyiv Independent.

HUR javlja da su pogodili brod klase MPSV07 dok je patrolirao i izviđao na području Novorosijskog zaljeva. Agencija je objavila i crno-bijelu snimku s dramatičnom glazbom na kojoj se vidi kako se dron približava brodu, a potom izravno pogađa u zapovjednički most.

Overnight, Ukrainian attack drones successfully tracked down and struck a Russian Navy Project MPSV07 salvage ship guarding the entrance to the port of Novorossiysk in the Black Sea.



At least one Ukrainian drone hit the $60 million, 240-foot-long ship on its bridge. pic.twitter.com/HgoFyS50qE — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 11, 2025

'Skupi popravci'

"Uništeni su sustavi električnog izviđanja ruskog broda, a sam brod je onesposobljen i poslan na skupe popravke", kazao je HUR u četvrtak. Dodali su da je brod u upotrebi od 2015. godine te da se procjenjuje da vrijedi 60 milijuna dolara, iako nisu naveli ime plovila.

Tvrde i da Rusija raspolaže s tek četiri broda ova klase, no drugi izvori ipak kažu da Rusi imaju pet brodova MPSV07, dok se šesti gradi. Jedan od njih je i brod Spasatel Demidov, isporučen baš 2015. godine i registriran u luci Novorosijsk.

Servisi za praćenje pomorskog prometa navode da je njegova posljednja lokacija zabilježena prije 77 dana sjeverno od ruskog poluotoka Kola u Barentsovu moru. Glasnogovornik HUR-a potvrdio je za Kyiv Independent da se trenutačno utvrđuje ime broda kojeg su napali Ukrajinci.

Što su brodovi MPSV07?

Brodovi MPSV07 inače su opremljeni ronilačkim sustavima, podvodnim vozilima na daljinsko upravljanje, sonarom za bočno skeniranje i opremom za elektroničko izviđanje. Njihova snaga iznosi četiri megavata, a mogu se koristiti i za nadzor morskog dna.

Podsjetimo, HUR-ove snage posljednjih su tjedana pojačale napade na ruske vojne ciljeve na području Crnog mora, uključujući i okupirani Krim. Agencija je u utorak izvijestila da su na poluotoku pogodili dva radarska postrojenja ruskog sustava protuzračne obrane.

