Razbijena velika špijunska mreža u Europi: Pali u više zemalja, zna se kome su odavali tajne

Zajedničkom operacijom nekoliko srednjoeuropskih zemalja razbijen je navodni bjeloruski špijunski lanac u kojem je, vjeruje se, bio i bivši zamjenik šefa moldavske obavještajne službe.

U izjavi Eurojusta, tijela Europske unije za koordinaciju kaznenog pravosuđa, navodi se da su u akciji surađivale s rumunjskim, češkim i mađarskim vlastima kako bi "uhvatili osoba protiv koje se vodi istraga zbog kaznenog djela izdaje putem odavanja državnih tajni". Češka je zbog te afere protjerala bjeloruskog diplomata, kao i Moldavija, prenosi Guardian.

Eurojust nije objavio identitet glavnog osumnjičenog, međutim mađarska novinska kuća Telex tvrdi da je riječ o Alexandru Balanu, bivšem zamjeniku šefa moldavske obavještajne službe, i neko vrijeme njezinog kontakta u Kijevu.

Moldavske su vlasti potvrdile da je Balan uhićen.

Dobivao novac i upute

Eurojust vjeruje da je osumnjičenik imao dva sastanka u Budimpešti 2024. i 2025. s časnicima bjeloruske obavještajne službe KGB-a, gdje je primio novac i upute, kao i da su ti susreti ugrozili sigurnost Rumunjske, prenosi Guardian.

Nije sasvim jasno kakve je informacije Balan mogao dati Bjelorusima. Otkako je napustio moldavsku službu SIS, aktivno sudjeluje na sigurnosnim konferencijama u raznim europskim zemljama.

S druge strane, poljski premijer Donald Tusk potvrdio je u utorak da su uhitili bjeloruskog špijuna i najavio protjerivanje diplomata koji je "podržavao agresivnu akciju bjeloruske države protiv Rusije". Uhićenje je rezultat suradnje poljske Agencije za unutarnju sigurnost (ABW) i njezinih kolega u Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Moldaviji, rekao je za X Tomasz Siemoniak, koji nadgleda poljske obavještajne službe.

"Osumnjičenik se bavio obavještajnim aktivnostima u Poljskoj i Mađarskoj", napisao je Siemoniak.

Češka obavještajna agencija BIS također je izjavila da je tim europskih agenata otkrio špijune bjeloruskog KGB-a u nekoliko europskih zemalja. Iz agencije navode i da je među njima bivši zamjenik šefa moldavske obavještajne službe.

Česi su također protjerali bjeloruskog agenta koji je djelovao pod krinkom diplomata. Toj osobi je dano 72 sata da napusti Češku Republiku, priopćilo je u ponedjeljak češko ministarstvo vanjskih poslova.

Špijunirali za bjeloruski KGB

Europski obavještajni izvor rekao je da je bjeloruski KGB "uglavnom usmjeren na bjelorusku dijasporu u Europi", gdje su smještene mnoge oporbene političke snage, ali je dodao da je sve bliže surađivao s ruskim obavještajnim službama i da je možda pomagao Rusima u provođenju operacija u Europi.

Michal Koudelka, šef sigurnosne službe BIS-a u Pragu, rekao je da otvorene granice unutar europskog schengenskog prostora otežavaju kontraobavještajnim agencijama zaustavljanje obavještajnog rada ruskih i bjeloruskih špijuna. "Kako bismo uspješno suprotstavili tim neprijateljskim aktivnostima u Europi, moramo ograničiti kretanje akreditiranih diplomata iz Rusije i Bjelorusije unutar schengenskog prostora"; poručio je u izjavi.

Varšavski think-tank iSANS imenovao je diplomata protjeranog iz Češke kao Mikalaja Dukshtu, rekavši da je on bio zaposlenik KGB-a, koji je radio pod tajnim identitetom kao savjetnik za administrativne poslove u bjeloruskom veleposlanstvu u Pragu. Izvor iz čeških sigurnosnih snaga potvrdio je da je Dukshta protjerani diplomat.

Na čelu Bjelorusije je predsjednik Aleksandar Lukašenko, bliski saveznik ruskog čelnika Vladimira Putina. Dopustio je Rusiji da koristi bjeloruski teritorij kao odskočnu dasku za potpunu invaziju Moskve na Ukrajinu u veljači 2022., a kasnije je dopustio i razmještaj ruskih taktičkih nuklearnih projektila.

