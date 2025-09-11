Svjedoci horora: 'Bila sam par metara od Kirka, čula sam pucanj i odmah znala da neće preživjeti'

"Bila sam možda četiri i pol metra udaljena od njega, čula sam nešto i u sebi rekla 'to je bio pucanj'. Odmah sam znala da neće preživjeti", ispričala je svjedokinja pucnjave na konzervativnog komentatora i Trumpova savjetnika Charlieja Kirka, ubijenog na skupu na Sveučilištu Utah Valley u srijedu, dok je govorio pred tisućama koje su ga došle vidjeti.

Iako je primijetila da je u blizini Kirka bilo prisutno osiguranje, svjedokinja navodi da je prostor skupa djelovao "vrlo otvoreno" te da se mjere sigurnosti nisu činile toliko snažnim.

"Bio je dobro zaštićen od nekoga tko bi mu, recimo, pritrčao s nožem ili nekoga tko bi se pokušao osobno obračunati s njim. Ali sigurnost u općem području... Djelovalo je kao običan dan na kampusu", ispričala je Skyler Baird za CNN-ovu podružnicu KUTV.

'Vidjela sam kako pada'

"Čula sam pucanj i vidjela kako Charlie pada. Krv mu je šikljala iz vrata. U tom sam se trenutku okrenula i pogledala prema brdu jer se činilo da je pucanj došao od iza. Iduća stvar koje se sjećam je da su nam rekli da trčimo", dodala je druga svjedokinja.

Međunarodni student iz Indije Sameer Massey započeo je snimati Kirkov govor na svom mobitelu kada je hitac opalio. "Vidio sam njegovu krv na stolu, kako je upucan, ljude koji bježe da spase živu glavu. Padali su jedni na druge i bilo je strašno", opisao je u objavi na društvenim mrežama.

Također je ustvrdio da oko Kirka nije bilo očite sigurnosti - ništa što bi ga moglo zaštititi od strijelca u gomili.

Mladić Dallin Smith je posvjedočio da su se čula dva pucnja. "Mislio sam da su petarde, ali sve više ljudi je vrištalo i plakalo. Bila je ludnica", prisjetio se traumatičnih trenutaka.

Nedostatkom sigurnosti na događaju bili su iznenađeni Jeremy i Amy King koji su svjedočili trenutku kada je upucan.

"Pogledala sam okolo i nije bilo osiguranja. Mogli smo odmah ući. Nitko mi nije provjeravao kartu. Uspjeli smo proći kroz vrata i proći pored nekih studenata i sve do prvog reda“, rekla je Amy.

Foto: Profimedia

O sigurnosti

Jeremy se nadovezao da je Kirkov sigurnosni tim "cijelo vrijeme" skenirao publiku, ali da je bilo tko mogao posjetiti događaj.

"Odmah su reagirali i bacili se na njega kad je pao", dodao je.

Nakon što je upucan, Kirk je "privatnim vozilom" prevezen u Regionalnu bolnicu Timpanogos gdje je umro.

Na događaju na kojemu se okupilo 3000 ljudi angažirano je bilo šest policajaca na straži, potvrdio je šef policije Sveučilišta Utah Valley Jeff Long. U gomili su bili i policajci u civilu, zajedno s Kirkovim sigurnosnim timom s kojim je putovao.

"Pripremali smo se za takve stvari. Mislite da ste sve pokrili, no ovakve se stvari nažalost događaju", dodao je Long.

Potraga za osumnjičenikom se nastavlja nakon što je "osoba od interesa" puštena iz pritvora. Direktor FBI-ja Kash Patel prvotno je objavio da je "subjekt" u pritvoru, da bi kasnije rekao da je pušten nakon policijskog ispitivanja.

Guverner savezne države Utah ovo je nazvao "političkim ubojstvom" jednog od najistaknutijih konzervativnih aktivista u zemlji.

Prema službenim informacijama, napadač je ispalio jedan hitac. Dužnosnici vjeruju da se radi o "ciljanom napadu" i vjeruju da je umiješana samo jedna osoba.

Jedine informacije s kojima istražitelji raspolažu su snimke nadzornih kamera.

Kirk je bio organizator političkih aktivnosti, TikTok influencer, radijski voditelj i vođa neprofitne organizacije Turning Point US.

Kirk i Turning Point postigli su uspjeh u konzervativnim krugovima izravno uvodeći organizaciju u kulturne bitke i pretvarajući kontroverzne debate u online i offline angažman. Kirk je zagovarao desničarske ideje u žestokim sukobima pred kamerama s progresivnim akademicima koji su potom eksplodirali na društvenim mrežama, posebno X-u.

Proslavio se debatama sa studentima na američkim sveučilištima, s kojima se otvoreno svađao o pitanjima poput abortus, a imao je veliki utjecaj na ponovni izbor Donalda Trumpa za predsjednika.

Njegovi videi i podcasti imaju milijune pregleda, a na debate na sveučilištima privlačio je ogromnu publiku. Žestoki je protivnik abortusa, ne vjeruje u klimatske promjene, a za vrijeme pandemija COVID-a dijelio je stavove s Trumpom.

