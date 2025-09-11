Neviđeni lov na ubojicu: FBI traži pomoć svjedoka, prekinuli lockdown na kampusu. Trump: 'Mračan trenutak za SAD'

Konzervativni komentator i Trumpov utjecajni saveznik Charlie Kirk umro je nakon što je ustrijeljen na skupu na Sveučilištu Utah Valley u Oremu u srijedu. Prebačen je u bolnicu u kritičnom stanju gdje je operiran, ali ozljede su bile preteške.

Ključne točke:

Kirk preminuo u bolnici par sati nakon što je upucan

FBI objavio da je uhitio osumnjičenika, par sati kasnije: Pustili smo ga

Trump naložio spuštanje zastava na pola koplja

Pratite tijek događaja:

Kamere snimile ubojicu?

8.42 - Daily Mail javlja da su društvenim mrežama šire snimke snajperista koji je s krova zgrade upucao Kirka u vrat.

Na prvoj snimici se vidi kako čovjek u tamnoj odjeći neposredno prije ispaljivanja metka nepomično leži na krovu zgrade Losee Center, otprilike 200 metara od Kirka.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Newly posted footage shows what appears to be an individual on the roof of the Losee Center at UVU in the moments before Charlie Kirk was shot. <a href="https://t.co/6LaIyepVf3">pic.twitter.com/6LaIyepVf3</a></p>— OSINTtechnical (@Osinttechnical) <a href="https://twitter.com/Osinttechnical/status/1965887738902884452?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Vjeruje se da se isti čovjek pojavio i na snimci nastaloj u jednoj sveučilišnoj zgradi svega nekoliko trenutaka nakon pucnjave. Dok kamera prelazi preko okupljene mase, vidi se kako ubojica ustaje i bježi preko krova. Pretpostavlja se da se pridružio gomili preplašenih ljudi koji su napustili trg.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Additional footage shows an individual running across the roof of the Losee Center in the moments after the shooting. <a href="https://t.co/5ouPzRynR3">pic.twitter.com/5ouPzRynR3</a></p>— OSINTtechnical (@Osinttechnical) <a href="https://twitter.com/Osinttechnical/status/1965888453998243907?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

U intenzivnoj potrazi sudjeluju i agenti FBI-ja koji surađuju s lokalnom policijom. Guverner Utaha Spencer Cox obećao je će uhititi ubojicu i natuknuo da bi ga mogla čekati smrtna kazna.

Podsjetimo, policija je na licu mjesta uhitila dvojicu muškaraca. Jednog su opisali kao "osobu od interesa", no obojica su u međuvremenu pustili bez optužbe. Svjedoci tvrde da nije bilo sigurnosnih mjera te da nitko nije provjeravao ulaznice. Sveučilišna policija istaknula je da je na kampusu bilo tek šest policajaca.

FBI traži pomoć građana

8.32 - Američki FBI je zatražio svjedoke da s njima podijele fotografije i snimke pucnjave i ubojstva konzervativnog influencera i Trumpovog saveznika Charlieja Kirka.

"FBI surađuje s lokalnim i državnim partnerima za provedbu zakona u Utahu kako bi u potpunosti istražio i osigurao pravdu u slučaju smrtonosne pucnjave na Charlieja Kirka na Sveučilištu Utah Valley. Svatko tko ima informacije, fotografije i videozapise incidenta može pomoći FBI-ju da pronađe odgovore dijeljenjem tih sadržaja", navodi se u izjavi.

The FBI is working alongside our local and state law enforcement partners in Utah to fully investigate and seek justice in the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University. Anyone with information, photos, and video from the incident can help the FBI identity more… pic.twitter.com/JEQ22lIwfv — FBI (@FBI) September 11, 2025

Ubojica nije na kampusu?

7.41 - Potraga za ubojicom je u tijeku, a vlasti vjeruju da je napustio kampus Sveučilišta Utah Valley. Iako je policija neko vrijeme išla od vrata do vrata, lockdown je prekinut, potvrdila je lokalna policija.

Predavanja su i dalje otkazana, dok policija čuva ulaz na kampus. Ipak, puštaju studente da uzmu stvari i krenu svojim domovima, prenosi BBC.

Svjedoci pucnjave

7.37 - "Bila sam možda četiri i pol metra udaljena od njega, čula sam nešto i u sebi rekla 'to je bio pucanj'. Odmah sam znala da neće preživjeti", ispričala je svjedokinja pucnjave na konzervativnog komentatora i Trumpova savjetnika Charlieja Kirka, ubijenog na skupu na Sveučilištu Utah Valley u srijedu, dok je govorio pred tisućama koje su ga došle vidjeti.

Iako je primijetila da je u blizini Kirka bilo prisutno osiguranje, svjedokinja navodi da je prostor skupa djelovao "vrlo otvoreno" te da se mjere sigurnosti nisu činile toliko snažnim. Više ispovijesti svjedoka čitajte OVDJE.

Poruka Melanije Trump

7.30 - Prva dama Melanija Trump također je odala počast ubijenom Charlieju Kirku. U objavi na platformi X, navela je da će njegova 'djeca biti odgajana s pričama umjesto uspomena, fotografijama umjesto smijeha i tišinom tamo gdje je trebao odjekivati ​​​​glas njihovog oca'. Dodaje kako bi Kirkov život trebao služiti kao 'simboličan podsjetnik da suosjećajna svijest uzdiže obitelj, ljubav i zemlju', prenosi BBC.

Charlie’s children will be raised with stories instead of memories, photographs instead of laughter, and silence where their father’s voice should have echoed.



Charlie Kirk’s life should serve as a symbolic reminder that compassionate awareness elevates family, love, and… — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 11, 2025

U tijeku je veliki lov na ubojicu

7.28 - Kako navodi BBC, u tijeku je ogromna policijska potraga za snajperistom koji je ubio Charlieja Kirka. Dvojica osumnjičenika su uhićena, a zatim odmah i puštena, uključujući i muškarca koji je, kako navodi BBC, uhićen zbog onemogućavanja provođenja pravde. Nije jasno u ovom trenutku jesu li imali ikakve veze s napadom.

BBC navodi kako policija ide doslovno vrata do vrata. Kampus je potpuno blokiran, a teško naoružana policija intenzivno traži ubojicu. Mnogi sudionici događaja koji je prethodio Kirkovom ubojstvu nisu se smjeli vratiti ni u okolicu kampusa kako bi preuzeli stvari koje su ostavili prilikom bijega, uključujući svoja vozila.

Obraćanje Trumpa

6.40 - U video poruci objavljenoj na njegovoj društvenoj mreži Truth Social, američki predsjednik Donald Trump kazao je da je ispunjen "tugom i ljutnjom zbog gnjusnog atentata" na Charlieja Kirka.

"Inspirirao je milijune i večeras su svi koji su ga poznavali i voljeli ujedinjeni u šoku i užasu. Charlie je domoljub koji je posvetio svoj život cilju otvorene debate i zemlji koju toliko voli, Sjedinjenim Američkim Državama", istaknuo je Trump.

Najavio je da će njegova administracija pronaći svakoga tko je imao veze sa zločinom.

"On je uzor istine i slobode, i nikada nije postojao nitko koga su mladi toliko poštovali. Charlie je također bio čovjek duboke, duboke vjere. I tješi nas spoznaja da je sada u miru s Bogom na nebu", rekao je Trump, dodajući da je zamolio Boga da pazi na Kirkovu suprugu i djecu "u ovom strašnom satu boli. Ovo je mračan trenutak za Ameriku", zaključio je.

Oglasilo se Sveučilište

6.36 - Vjeruje se da je ubojica pucao s obližnjeg krova u "ciljanom napadu", naveo je Odjel za javnu igurnost Utaha, koji vodi istragu s FBI-jem.

Predsjednica Sveučilišta Utah Valley Astrid Tuminez izjavila je da je sveučilišna zajednica "šokirana i ožalošćena" smrću Charlieja Kirka, koji je govorio na skupu na kampusu kada je upucan.

"U ime Sveučilišta Utah Valley, šokirani smo i ožalošćeni tragičnom smrću Charlieja Kirka. Izražavamo iskrenu sućut obitelji Kirk“, rekla je Tuminez u izjavi u srijedu navečer. "Tugujemo s našim studentima, nastavnicima i osobljem koji su svjedočili ovoj neizrecivoj tragediji", dodala je.

FBI: Puštena osoba za koju se vjerovalo da ima veze s ubojstvom

6.20 - Osoba uhićena tijekom istrage ubojstva američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tijekom javnog skupa na sveučilišnom kampusu u Utahu puštena je na slobodu nakon ispitivanja, objavio je u srijedu direktor FBI-a Kash Patel na X-u.

Šef savezne policije objavio je manje od dva sata ranije da je osumnjičenik za "strašnu pucnjavu u kojoj je poginuo Charlie Kirk u pritvoru".

"Naša istraga se nastavlja", dodao je Patel u novoj objavi.

Vlasti su priopćile da je osumnjičenik vjerojatno pucao s krova sa znatne udaljenosti, dodajući da se na skupu na Sveučilištu u Utahu okupilo oko 3000 ljudi. Jeff Long, načelnik sveučilišne policijske uprave, rekao je da je na događaju radilo šest policajaca te da je koordinirao s voditeljem Kirkovog privatnog sigurnosnog tima, koji je također bio na licu mjesta.

Trump naložio spuštanje zastava na pola koplja

6.10 - U čast Charlieju Kirku, ubijenom u atentatu dok je držao govor na Sveučilištu u Utahu, američki predsjednik Donald Trump naložio je spuštanje zastava na pola koplja diljem SAD-a do nedjelje navečer, a reakcije na ubojstvo i izrazi sućuti stižu od brojnih političkih lidera.

"U čast Charlieja Kirka, istinski velikog američkog patriota, naređujem da se sve američke zastave diljem Sjedinjenih Država spuste na pola koplja do nedjelje navečer u 18 sati", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži 'Truth Social'.

Ubojstvo mladog Kirka (31), konzervativnog influencera i Trumpovog saveznika, posebno angažiranog prošle godine u njegovoj kampanji povratka u Bijelu kuću, izazvalo je reakcije brojnih američkih, ali i svjetskih političara i dužnosnika.

Uz bivšeg predsjednika Joea Bidena, koji je pozvao da "ovakva vrsta nasilja mora odmah prestati", reagirao je i njegov prethodnik Barack Obama. "Još ne znamo što je motiviralo osobu koja je upucala i ubila Charlieja Kirka, ali ovakva vrsta gnusnog nasilja nema mjesta u našoj demokraciji."

Guverner Utaha Spencer Cox smatra da se radi o "političkom atentatu". Od Kirka se oprostila i američka ministrica poljoprivrede Brooke Rollins.

"Smrt mog najdražeg prijatelja i suborca ​​za Krista i za Ameriku Charlieja Kirka duboka je tragedija. Ovo je tragedija za njegovu voljenu obitelj, ali nemojte se zavaravati - ovo je tragedija i za Ameriku, bez obzira na vašu politiku. Zamjena politike razuma i uvjeravanja - Charliejevog životnog djela - za lažnu politiku nasilja i ubojstva znači zamjenu same Amerike", istaknula je.

Oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. "Charlie Kirk ubijen je jer je govorio istinu i branio slobodu. Lavljeg srca, prijatelj Izraela, borio se protiv laži i čvrsto stajao za judeokršćansku civilizaciju. Razgovarao sam s njim prije samo dva tjedna i pozvao ga u Izrael. Nažalost, taj posjet se neće dogoditi. Izgubili smo nevjerojatno ljudsko biće. Njegov bezgranični ponos u Americi i njegova hrabra vjera u slobodu govora ostavit će trajan trag", poručio je.

"Duboko potresena" je, istaknula je, i britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper. "Političko nasilje nema mjesta u našim društvima. Naše misli i sućut su s njegovom obitelji", objavila je.

I Trumpov sin Donald Trump Jr. oprostio se od Kirka. "Volim te, brate. Dao si toliko ljudi hrabrosti da progovore i nikada nećemo biti ušutkani."

Predsjednik Republikanskog nacionalnog odbora Joe Gruters naveo je kako je Kirk bio je otac, suprug i predani domoljub koji je "proveo život braneći konzervativne vrijednosti i inspirirajući mlade Amerikance".

"Naša srca su slomljena zbog njegove supruge, djece, voljenih i bezbrojnih pristaša diljem zemlje. Strašno nasilje na Sveučilištu Utah Valley koje je odnijelo život Charlieja Kirka je krajnje užasno", poručio je te pozvao na ujedinjenje republikanaca i demokrata u osudi "ove brutalnosti kojoj nema mjesta u Americi".

Američki senator Mike Lee, republikanac iz Utaha, ubojstvo je ocijenio kao "kukavički čin nasilja, napad na zagovornike slobode poput Charlieja, studente koji su se okupili na građanskoj debati i sve Amerikance koji mirno nastoje spasiti našu naciju". Naglasio je kako "teroristi neće pobijediti. Charlie hoće."

Foto: Rtl Direkt

Ubijen Charlie Kirk. Tko je on?

6.00 - Kirk je bio na skupu na Sveučilištu Utah Valley u Oremu u Utahu, kada je ustrijeljen. Nakon toga prebačen je u kritičnom stanju u bolnicu, gdje je podvrgnut operativnom zahvatu.

Kirk, aktivist i osnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA odigrao je ključnu ulogu u animiranju mladih da podrže Trumpa u studenom na predsjedničkim izborima.

Njegovi skupovi na sveučilišnim kampusima privlačili su mnogo ljudi.

Video snimke incidenta snimljene mobitelima koje kruže društvenim mrežama prikazuju 31-godišnjeg Kirka kako se obraća brojnoj publici na otvorenom kampusu u Oremu u Utahu kada se začuo glasan pucanj.

Kirk je pomaknuo ruku prema vratu dok je padao sa stolice, a ljudi su počeli bježati.

Na drugom snimku, krv se može vidjeti kako šiklja iz Kirkova vrata odmah nakon pucnja.

Kirk ima 5,2 milijuna pratitelja na X-u i vodio je popularni podcast i radio program "The Charlie Kirk Show".

Nedavno je bio i suvoditelj emisije "Fox & Friends" na Fox Newsu.

Dio je ekosustava pro-Trumpovih konzervativnih influencera - uključujući Jacka Posobieca, Lauru Loomer, Candace Owens i druge - koji su pomogli u širenju predsjednikove agende.

Kirk je često napadao mainstream medije i bavio se pitanjima kulturnog rata oko rase, spola i imigracije, često na provokativan način.

Iako je motiv pucnjave nepoznat, Sjedinjene Države prolaze kroz najdulje razdoblje političkog nasilja od 1970-ih.

Reuters je dokumentirao više od 300 slučajeva politički motiviranih nasilnih djela otkako su Trumpovi pristaše napali američki Kapitol 6. siječnja 2021.

