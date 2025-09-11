FBI objavio fotografije: Ovo je osumnjičeni za ubojstvo Charlija Kirka!
'Molimo javnost za pomoć u identificiranju ove osobe od interesa u vezi sa smrtonosnom pucnjavom Charlieja Kirka na Sveučilištu Utah Valley'
FBI je objavio fotografije osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka.
"Molimo javnost za pomoć u identificiranju ove osobe od interesa u vezi sa smrtonosnom pucnjavom Charlieja Kirka na Sveučilištu Utah Valley", objavio je FBI na društvenim mrežama.
Kirk je ubijen u srijedu jednim metkom u vrat ispred gomile od 3000 studenata na sveučilištu Utah Valley u Oremu, oko 65 km južno od Salt Lake Cityja. Guverner Ute Spencer Cox je to ubojstvo nazvao političkim atentatom.
Policija je objavila je da je napadač, odjeven u tamnu odjeću, stigao na sveučilište nekoliko minuta prije Kirkovog nastupa i na sigurnosnoj kameri se vidi da se penje stepenicama koje vode na krv. Ispalio je samo jedan hitac s obližnjeg krova u "ciljanom napadu", objavio je FBI.
Savezni istražni ured (FBI) je otvorio digitalnu liniju za dojave građana.
FBI je u srijedu priveo, ispitao i potom pustio dvoje ljudi koji su pušteni jer se ne smatraju osumnjičenicima.
Napadač skočio s krova
Napadač je nakon atentata skočio s krova i pobjegao u obližnju četvrt, rekao je agent FBI-a Robert Bohls. Istražitelji su u obližnjem šumovitom području pronašli "snažnu pušku s repetirajućim zatvaračem" te su je, u potrazi za tragovima, pregledali zbog mogućih otisaka.
Istražitelji su u puški pronašli streljivo s ugraviranim izrazima transrodne i antifašističke ideologije, izvijestio je Wall Street Journal. Prema WSJ-ovim izvorima, puška je u spremniku imala tri neispaljena metka.
Napadač je mlade, studentske dobi "dobro se uklapa" u studentsku populaciju.
Njegova supruga Erike Kirk (36) je samo nekoliko sati prije atentata podijelila na društvenoj mreži objavu, citirajući Psalm utjehe 46:1 koji glasi: "Bog nam je utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji".