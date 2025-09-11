FBI objavio fotografije: Ovo je osumnjičeni za ubojstvo Charlija Kirka!

FBI je objavio fotografije osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka.

"Molimo javnost za pomoć u identificiranju ove osobe od interesa u vezi sa smrtonosnom pucnjavom Charlieja Kirka na Sveučilištu Utah Valley", objavio je FBI na društvenim mrežama.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Kirk je ubijen u srijedu jednim metkom u vrat ispred gomile od 3000 studenata na sveučilištu Utah Valley u Oremu, oko 65 km južno od Salt Lake Cityja. Guverner Ute Spencer Cox je to ubojstvo nazvao političkim atentatom.

Policija je objavila je da je napadač, odjeven u tamnu odjeću, stigao na sveučilište nekoliko minuta prije Kirkovog nastupa i na sigurnosnoj kameri se vidi da se penje stepenicama koje vode na krv. Ispalio je samo jedan hitac s obližnjeg krova u "ciljanom napadu", objavio je FBI.

Savezni istražni ured (FBI) je otvorio digitalnu liniju za dojave građana.

FBI je u srijedu priveo, ispitao i potom pustio dvoje ljudi koji su pušteni jer se ne smatraju osumnjičenicima.

Napadač skočio s krova

Napadač je nakon atentata skočio s krova i pobjegao u obližnju četvrt, rekao je agent FBI-a Robert Bohls. Istražitelji su u obližnjem šumovitom području pronašli "snažnu pušku s repetirajućim zatvaračem" te su je, u potrazi za tragovima, pregledali zbog mogućih otisaka.

Istražitelji su u puški pronašli streljivo s ugraviranim izrazima transrodne i antifašističke ideologije, izvijestio je Wall Street Journal. Prema WSJ-ovim izvorima, puška je u spremniku imala tri neispaljena metka.

Napadač je mlade, studentske dobi "dobro se uklapa" u studentsku populaciju.

Njegova supruga Erike Kirk (36) je samo nekoliko sati prije atentata podijelila na društvenoj mreži objavu, citirajući Psalm utjehe 46:1 koji glasi: "Bog nam je utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji".