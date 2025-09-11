Užas u susjedstvu: Tinejdžera odvukli pa ga palili upaljačem i rezali po tijelu

Dvojica nepoznatih muškaraca u utorak su, 9. rujna, sumnja se u Beogradu natjerali tinejdžera da uđe u taksi, a zatim su otišli u napušteni objekt gdje su ga mučili.

"Oštrim predmetom su mu nanijeli posjekotine, a upaljačem opekli stopala. Nakon zlostavljanja, pustili su ga da ode. Kod kuće je sve ispričao majci", tvrdi izvor za Kurir. Navodno, majka ga je odmah odvela u Institut za majku i dijete gdje se tinejdžer i dalje nalazi.

Tinejdžer je u izjavi naveo da ne poznaje napadače, a da mu se čini da su prilično stariji. O svemu je obaviješteno tužiteljstvo u Beogradu, policija provodi istragu.

