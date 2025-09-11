Tinejdžer autom udario u stup, mještani čuli krikove i vidjeli krv: 'Kao da je pala raketa'

Liječnici u Srbiji bore se za tinejdžera A.O. (15), koji je u četvrtak ujutro očevim automobilom udario u betonski stup u mjestu Lisović kod Barajeva.

Telegraf.rs neslužbeno doznaje da se horor odvio oko 6.00 sati, a mještani su ispričali da je 15-godišnjak u Peugeotu bio s još dvojicom prijatelja.

Foto: Telegraf.rs

Foto: Telegraf.rs

"Čuli smo da je brzo vozio i izgubio kontrolu nad vozilom. Svom silinom udario je u betonski stup. Nije bio pri svijesti dok su ga izvlačili", priča jedan mještanin i dodaje da su iz smrskanog auta izvukli još dvojicu mladića.

'Kao da je pala raketa'

Potresna svjedočanstva mještana objavio je i portal Kurir.rs. "Bio sam u kupaoni kad je puklo, kao da je pala raketa. Jedan dječak je dozivao: 'Aleksa, Aleksa'", priča drugi mještanin i navodi da je pozvao policiju i hitnu pomoć.

"Vidio sam da je jedan tinejdžer pored auta imao potpuno krvavu nogu. Izgledalo je užasno, a dječak kojeg su dozivali nije bio pri svijesti. Drugi dječak je dobro, njegova majka je došla po njega", nastavlja sugovornik.

Foto: Telegraf.rs

Objavljene su i potresne fotografije mjesta teške nesreće. Stup je značajno oštećen, a na tlu pored vide se krhotine automobila koje svjedoče jačini udara. Cijelo mjesto nestalo je bez struje, a od ranog jutra na terenu su i radnici koji mijenjaju stup.

Foto: Telegraf.rs

Foto: Telegraf.rs

Najnovije, doduše neslužbene informacije, ukazuju na to da je tinejdžer u teškom stanju te da su ga primili na odjel reanimacije. U bolnici se nalaze i druga dvojica putnika.

