Slavonac brutalno prevaren dok je kupovao traktor: Pazite za koliko su ga Španjolci opelješili

Muškarac (44) iz Đakova žrtva je internetske prevare nakon koje je ostao bez više od 13 tisuća eura.

Policijska uprava osječko-baranjska u četvrtak je izvijestila da je Đakovčanin u lipnju pokušao kupiti traktor na internetu. Naišao je na oglas na stranici jedne tvrtke i potom stupio u kontakt sa zasad nepoznatim osobama iz Španjolske.

Prekinuli kontakt

Sklopili su ugovor o kupoprodaji, a 44-godišnjak je na nepoznati bankovni račun uplatio više od 13 tisuća eura.

Nažalost, lažni prodavači nisu mu niti isporučili traktor, niti vratili novac, već su jednostavno prekinuli daljnju komunikaciju.

Policija traga za nepoznatim počiniteljima.

