Užas u američkoj školi: Srednjoškolac upucao dvoje učenika pa presudio sebi

Učenik srednje škole u predgrađu Denvera u SAD-u pucao je u dvoje kolega, a nakon toga je presudio sebi, priopćile su vlasti.

Dvoje ranjenih tinejdžera, čija dob nije objavljena, bili su u kritičnom stanju, kazali su iz bolnice St. Anthony.

Stanje jednog od njih je stabiliziralo i njegove ozljede nisu opasne po život.

Dojava o pucnjavi prijavljena je iza podneva po lokalnom vremenu u srednjoj školi Evergreen u Coloradu, koja broji 900 učenika. Okružena je šumom i nalazi se u blizini centra Evergreena koji broji 9300 stanovnika, prenosi AP.

Napadač je hice ispalio unutar i van školske zgrade, a policajci koji su stigli na mjesto događaja pronašli su ga u roku od pet minuta, potvrdila je glasnogovornica ureda šerifa okruga Jefferson Jacki Kelley.

Učenici bježali

Više od stotinu policajaca iz okolnog područja krenulo je prema školi kako bi pomogli. Nakon pucnjave, roditelji su se okupili ispred obližnje osnovne škole čekajući informacije o svojoj djeci.

Majka Wendy Nueman rekla je da se njezina 15-godišnja kći, učenica drugog razreda srednje škole Evergreen, nije odmah javila na telefon nakon pucnjave, izvijestio je The Denver Post. U konačnici ju je uspjela nazvati.

"Samo je rekla da je dobro. Jedva je mogla govoriti“, rekla je Nueman, suzdržavajući suze. Pretpostavila je da je njezina kći pobjegla iz škole.

Osamnaest učenika koji su pobjegli od pucnjave sklonilo se u kuću niz cestu, nakon što je prva skupina njih lupala na vrata tražeći pomoć, rekao je stanovnik Don Cygan za denversku KUSA-TV. Jedan učenik rekao je da je čuo pucnje dok je bio u školskoj kantini i istrčao iz škole, rekao je Cygan.

