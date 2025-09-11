Finska nabavlja moćne američke projektile vrijedne milijardu dolara, Rusi tvrde: 'Napast će nas!'

SAD je u srijedu odobrio prodaju naprednih projektila zrak-zrak i pripadajuće opreme u vrijednosti većoj od milijardu dolara Finskoj koja graniči s Rusijom.

Američke agencije za obrambenu sigurnosnu suradnju (DSCA) na svojim stranicama je objavila da radi o projektilima AIM-120D-3 srednjeg dometa i pripadajuće opreme vrijednosti 1,07 milijardi dolara.

"Vlada Finske zatražila je kupnju 405 naprednih projektila zrak-zrak srednjeg dometa AIM-120D-3 (AMRAAM); i osam odjeljaka za navođenje AIM-120D-3, s preciznim pozicioniranjem koje osigurava modul selektivne dostupnosti protiv lažiranja ili M-kod", objavila je DSCA.

'Lovci na avione'

Inače, riječ je o poznatim američkim raketama, nazivaju ih i "lovcima na avione", a koristili su ih u borbama u Iraku, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Indiji i u Siriji i drugdje.

Na portalu Obris o raketi se navodi da je avion može lansirati, a potom da se ona samo navodi do protivnika, da je projektil efikasan protiv svih vrsta letjelica, uključujući i protiv krstarećih raketa i dronova.

U objavi Agencije naveli su da će prodaja podržati ciljeve vanjske politike i nacionalne sigurnosti SAD-a poboljšanjem sigurnosti saveznika NATO-a koji je snaga političke stabilnosti i gospodarskog napretka u Europi.

Jačanje otpornosti za prijetnje

"Predložena prodaja poboljšat će sposobnost Finske da se suoči sa sadašnjim i budućim prijetnjama i poboljša njezinu interoperabilnost s američkim i drugim savezničkim snagama. Finska već ima AMRAAM-ove u svom inventaru i neće imati poteškoća s apsorpcijom ovih artikala u svoje oružane snage. Predložena prodaja ove opreme i podrške neće promijeniti osnovnu vojnu ravnotežu u regiji", naveli su.

"Nakon ulaska u NATO, Helsinki je, pod krinkom 'obrambenih' mjera, provodio konfrontacijski kurs priprema za rat s Rusijom, očito stvarajući odskočnu dasku za napad na nas. Savez je u potpunosti uključen u te poslove i sada intenzivno uspostavlja svoju prisutnost u svih pet operativnih okruženja Suomija – kopnu, moru, zraku, svemiru i kibernetičkom prostoru. Vojne aktivnosti cvjetaju", naveo je Medvjedev u svojoj kolumni.

Nastavio je: "U neposrednoj blizini granice s Rusijom u tijeku su procesi stvaranja zapovjedne strukture naprednih kopnenih snaga NATO saveza u Laponiji (u slučaju 'promjene operativne situacije' broj vojnika može se povećati na punopravnu brigadu – do 5000 ljudi) te je u tijeku razmještaj zapovjedništva Sjeverne kopnene komponente NATO-a (MCLCC) u gradu Mikkeliju. Suvišno je objašnjavati protiv koga će biti usmjerene njegove aktivnosti. Novi garnizoni niču, na primjer, u općini Ivalo, koja se nalazi 40 km od ruskog teritorija."

Svoju kolumnu završio je zlosutnim riječima:

"Međutim, dok u naletu revanšizma grade 'novu Mannerheimovu liniju' (drugim riječima, pripremaju vojnu infrastrukturu za još jednu agresiju na Rusiju), glavno je da finski establišment ne zaboravi da bi sukob s nama mogao dovesti do sloma finske državnosti jednom zauvijek. Nitko više neće biti mekog srca s njima kao 1944. Niti će itko mariti čitati im dobre bajke o Muminima pred spavanje. Kako se kaže, sitä saa, mitä tilaa – dobiješ što naručiš.

Medvedev: Finska priprema napad

Istovremeno bivši predsjednik i premijer Rusije Dimitrij Medvedev prije nekoliko dana u svojoj kolumni koju je objavila državna agencija TASS optužuje Finsku da priprema napad na Rusiju.

Ministarstvo prenijelo riječi Medvedeva

Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je prenio citate Medvedeva u toj kolumni te su na X-u objavili: "Finska elita ne smije zaboraviti: sukob s Rusijom može dovesti do sloma finske državnosti – ovaj put zauvijek. Za razliku od 1944., ovaj put nitko neće biti blag prema njima."

📄 Deputy Chairman of Russia's Security Council @MedvedevRussiaE:



The Finnish establishment mustn't forget: confrontation with Russia can lead to collapse of Finnish statehood – this time forever.



❗️Unlike in 1944, no one will go soft on them this time.https://t.co/pPLmBR5L0P pic.twitter.com/WBvS3HMHac — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 10, 2025

