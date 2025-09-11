Obrazloženje tajno, odluka stupa na snagu odmah! Milorad Dodik je persona non grata

Slovenska vlada proglasila je smijenjenog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika personom non grata i zabranila mu ulazak u zemlju. Vlada je jednoglasno odobrila uvođenje sankcija protiv njega, piše 24ur.

Vlada je prije 14 dana počela razmatrati razloge za zabranu ulaska Milorada Dodika u Sloveniju. Danas su jednoglasno usvojili odluku da je Dodik persona non grata u Sloveniji, nije bilo rasprave, a obrazloženje odluke ostaje tajno, objasnio je nakon sjednice vlade potpredsjednik vlade Matej Arčon. Sankcije protiv Benjamina Netanyahua danas se nisu raspravljale.

Na izvanrednoj sjednici 22. kolovoza, Parlament Republike Srpske donio je odluke kojima je odbacio odluke Suda Bosne i Hercegovine i Državnog izbornog povjerenstva, na temelju kojih je Dodiku prestao mandat predsjednika ovog entiteta Bosne i Hercegovine.

Dodik pozvan da nastavi obavljati funkcije

U odlukama su zastupnici naveli da se protive raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Pozvali su Dodika da nastavi obavljati funkcije predsjednika entiteta, te su zatražili od svih institucija u entitetu da ne provode nikakve aktivnosti vezane uz raspisivanje izbora.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti odluka podnijelo je ranije ovog mjeseca 14 zastupnika u parlamentu BiH. Ustavni sud ih je potom u srijedu privremeno poništio, upozorivši da neće imati pravni učinak do konačne odluke, izvijestio je bosanskohercegovački javni emiter BHRT.

Izborno povjerenstvo oduzelo je Dodiku mandat prošlog mjeseca nakon što je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

Nakon Dodikove smjene, odlučilo je da će se prijevremeni izbori, na kojima će Republika Srpska izabrati novog predsjednika entiteta, održati 23. studenog. Danas je, prema izvješćima medija u BiH, imenovalo predsjednike i zamjenike predsjednika izbornih povjerenstava, koji bi trebali organizirati provođenje izbora.

