Tko je bio Charlie Kirk? Trumpov saveznik i jedan od najpoznatijih konzervativnih influensera

Charlie Kirk ubijen je u srijedu dok je držao govor pred studentima na Sveučilištu u Utahu. Iamo je samo 31 godinu. Kirk je bio jedan od najvećih konzervativnih influensera u Americi. Proslavio se debatama sa studentima na američkim sveučilištima, s kojima se otvoreno svađao o pitanjima poput abortusa.

Ovaj preminuli mladi aktivist, kojeg su nazivali i evangelistom desnice, osnovao je konzervativnu organizaciju mladih, imao je velik utjecaj na ponovni izbor Donalda Trumpa za predsjednika. A govorio je i na skupovima republikanaca.

Njegovi videi i podcasti imaju milijune pregleda, a na debate na sveučilištima privlačio je ogromnu publiku. Žestoki je protivnik abortusa, ne vjeruje u klimatske promjene, a za vrijeme pandemija COVID-a dijelio je stavove s Trumpom.

Bio je tema i u satiričnom South Parku, gdje su se rugali njegovom stilu debatiranja, a on je to dobro prihvatio.