Jesmo li cijenama otjerali turiste? 'Nama sezona ne traje osam mjeseci nego osam tjedana pa nastupi grabež'

Što bi rekli Amerikanci "told you so" iliti jesmo li vam rekli. Nije turistima dugo trebalo da shvate da je u Hrvatskoj preskupo. Minuse analiziramo s ekonomskim analitičarom i bivšim potpredsjednikom vlade za gospodarstvo Mladenom Vedrišem.

Nije sve u porastu broja turista i noćenja, ali treća godina minusa zaredom ipak pokazuje da nešto radimo krivo. Jesu li visoke cijene otjerale goste?

Sigurno smo smanjili broj dolazaka, ali nije ključan taj broj. Još uvijek su to neki pomaci koji nisu drastični, iako je to kod Nijemaca već nekoliko sezona za redom. Ključna je stvar pad potrošnje. Mi imamo turizam - ne da se veselimo koliko ih je došlo, nego koliko ih je potrošilo i zašto su potrošili. Tako da je realan pad potrošnje ono što je zabrinjavajuće.

Manje je NIjemaca, manje je Čeha. Manje Talijana, svih naših tradicionalno vjernih gostiju. Česi više ne nose samo paštetu nego i WC papir sa sobom?

Česi su po razini BDP-a, zajedno sa Slovencima, ispred nas i mi im gledamo u leđa. Mi i dalje imamo neku percepciju turizma od prije nekoliko desetljeća. I Češka i Slovenija pa i Poljska su ostvarili izuzetno brze rezultate u tom procesu tranzicije i sad su u prosjeku, kao građani, bogatiji od nas.

Ministar turizma nije htio da se o cijenama govori u sezoni: ali influenseri su o tome govorili svejedno.

O ome pričaju svi. Kao što čuveni izraz kaže - Zaustavite Reuters. Ne možete dekretom zaustaviti da ljudi govore i komentiraju. Ne samo da komentiraju nego su i proživjeli. Svi koji su bili, hrvatski turisti na moru, taj fenomen porasta cijena su osjetili na vlastitim novčanicima.

Što vas je najviše iznenadilo kad ste gledali cijene?

Zapanjio me nesrazmjer između cijene i kvalitete. Ne možete jednu pizzu platiti 15 ili 18 eura koja je stigla iz zamrzivača. Cijena kave je 0,2, 0,3 centa, a vi je plaćate 2,5 eura.

Analize koje je provodila i Hrvatska udruga poslodavaca pokazuju da je Hrvatska u zadnjih nekoliko godina drastično poskupjela, puno više nego naši mediteranski konkurenti...

Mi smo protekle tri ili četiri sezone otišli nekih 60 posto s tim pansionskim cijenama, a istovremeno su oni kojima mi aspiriramo - Nijemcima prihodi porasli nekih 20-ak posto. Prema tome, mi smo nabijali cijene prema onome što smo smatrali - u jednoj kratkoj sezoni smo željeli poentirati u tom turističkom sektoru. Nismo shvatili da taj Nijemac, ako mu je 20 posto porastao osobni dohodak, nije spreman 60 posto platiti više hrvatske cijene. I drugi faktor koji smo podcijenili je ponovno otvaranje avio-tržišta.

To je kad uspoređuje s Covid godinama kad su svi samo s autima dolazili kod nas, a sad postoje jeftini avioprijevoznici koji lete svuda?

I nema šest ili osam sati vožnje, nema čepova, neka rizika. Dođe na aerodrom, odleti. U Turskoj na primjer ima "all inclusive". Vrijednost za novac je na drugim tržištima, koja su bila u zastoju, ponovno povećana i dobar dio tih turista, o kojima mi govorimo da imaju prosječne budžete, okrenuli su se tim drugim tržištima. Ili im se vratili.

Bila sam u španjolskoj ovo ljeto. Bila sam i na Jadranu: nema usporedbe uopće. Sve je jeftinije, i to duplo jeftinije. Zašto je tako? Je l' imaju domaću proizvodnju?

Imaju, imaju i sezonu koja traje 6 do 8 mjeseci. Kod nas nastupi svojevrstan grabež. Ta sezona koja traje šest ili osam tjedana nastoji se zgrabiti što više. A kad pitate vlasnike apartmana, onda će reći da je ove godine bilo neusporedivo više čišćenja jer se kuhalo u apartmanima. Imate promjenu navika koje su opet vezane uz razinu cijena i s druge strane imate publiku čiji budžeti više ne trpe da, ovaj porast cijena koje je hrvatska imala, prate. Ili ne žele pratiti. Cijena hrane je stara hrvatska boljka. Ali ove godine nas je i to šokiralo.

Što bi bilo da vratimo kunu?

Teško je vratiti duh nazad u bocu. Bilo bi nešto sentimenta, ali razina cijena ne bi pratila povrat. Jedino da imamo dekret i da kažemo - pogledaj koliko ti je bila zadnja cijena u kunama - vrati je nazad. Da je vratimo, onda bi se sadašnje cijene u eurima prebacile u kune

Je li uvođenje eura uzrokovalo porast cijena?

Sigurno je. To je potaklo porast cijena. Imali smo porast cijena koji je bio u pandemiji. Benzin je bio na cesti i kad je benzin na cesti onda morate gasiti inflaciju, a ne staviti šibicu. U trenutku kad ste stavili euro, vi ste stavili pokriće za mnoge da zarade, ne u zaokruživanju, nego u dizanju cijene. Tu je razina cijena znatnih artikala otišla u zrak.

Znači nismo trebali u tom trenutku?

Sigurno nije bio pravi trenutak za uvođenje eura.