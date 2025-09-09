Peović objavljuje pjesmu 'Moša Pijade', a za Direkt otkriva kako je zamijeniti sabor sa stageom

Hrvatski hit godine mogla bi postati nova pjesme Katarine Peović i njenog benda Fronta.

Moša Pijade zove se singl bivše saborske zastupnice. Objavljen je samo teaser, u kojem Tito snima selfije s kraljicom Elizabetom i Fidelom Castrom. Cijela pjesma izlazi u listopadu, uskoro izlazi i jedna na kojoj će gostovati Alen Vitasović, a ovo Katarini Peović nije prvi put da pjeva. Nekoć je bila u rock bendu, a svira i gitaru. Kako je to zamijeniti sabor za stage?

Evo što Katarina Peović kaže za Direkt.

"Moša Pijade je važan narodni heroj, inače vrhunski slikar, prvi suradnik Tita, provoditelj kapitala i mnogo što drugo. S nama će na idućoj pjesmi vjerojatno gostovati i Alen Vitasović koji sada radi tu pjesmu s nama, ali o tome više u listopadu", poručila je pa dodala:

"Ugodnije je biti na stageu nego u saborskim klupama."