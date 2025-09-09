ULIČNI RAT GENERACIJE Z /

Gorjela je zgrada parlamenta, prosvjednici su zapalili i kuću bivšeg premijera. Tisuće ljudi prkosi policijskom satu. 700 zatvorenika pobjeglo je iz zatvora. Na aerodromu u Katmanduu avioni više ne lete. Kaos je u Nepalu zadnjih dva dana, a sve zbog Facebooka. Vlada je zabranila Instagram, Tik Tok, WhatsApp: a generacija Z krenula u ulični rat. Sve to s velikim zanimanjem prati više od 20 tisuća Nepalaca kojima je novi dom: Hrvatska.

"Danas ujutro, moja me mama nazvala i rekla: Govorila sam tati da ne ide tamo, ali ipak je otišao prosvjedovati. Prestrašio sam se i nazvao ga da ne ide tamo, da nije dobro. Zvao sam ga puno puta, ali nije se javljao na moje pozive", kaže Ujwal Newar, Nepalac sa zagrebačkom adresom.

Ujwal je inače želio raditi kao učitelj u Nepalu, ali baš zbog ovoga što sada tamo gleda, karijeru je ipak nastavio u jednom zagrebačkom hostelu.

"Baš zbog njih sam sada ovdje, znaš. U drugoj zemlji. Zbog te politike, korumpiranih političara. Praktički su me izbacili iz moje zemlje. Nisam se ni mogao prvo čuti sa svojom obitelji. I Facebook, i WhatsApp i sve ostalo bilo je srušeno zbog njih", dodaje.