Tonino Picula za RTL Danas o Aleksandru Vučiću i Srbiji

TRAJE RASPRAVA U EP-U /

U Europskom parlamentu traje rasprava o nasilju u Srbiji. Prosvjedi protiv vlasti traju 10 mjeseci, okidač je bio pad nadstrešnice na obnovljenom kolodvoru u Novom Sadu. Poginulo je 16 osoba.

Srbija je zemlja kandidat za članstvo koja pregovara od 2013., a u posljednjem izvještaju o napretku kritizira se korištenje nasilja nad prosvjednicima, kao i sporo provođenje reformi. U Strasbourgu je reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić razgovarala s Toninom Piculom (SDP/S&D), izvjestiteljem Europskog parlamenta za Srbiju

Razgovor pogledajte u videu