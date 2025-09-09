TRAJE RASPRAVA U EP-U /

Tonino Picula za RTL Danas o Aleksandru Vučiću i Srbiji

U Europskom parlamentu traje rasprava o nasilju u Srbiji. Prosvjedi protiv vlasti traju 10 mjeseci, okidač je bio pad nadstrešnice na obnovljenom kolodvoru u Novom Sadu. Poginulo je 16 osoba. 

Srbija je zemlja kandidat za članstvo koja pregovara od 2013., a u posljednjem izvještaju o napretku kritizira se korištenje nasilja nad prosvjednicima, kao i sporo provođenje reformi. U Strasbourgu je reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić razgovarala s Toninom Piculom (SDP/S&D), izvjestiteljem Europskog parlamenta za Srbiju 

Razgovor pogledajte u videu

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.9.2025.
20:39
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx