Krema svjetskog vatrogastva stigla u Karlovac: Domaćim navijačima nije smetala ni kiša

U Karlovcu je počeo World Rescue Challenge, odnosno Svjetsko prvenstvo vatrogasaca u izvlačenju iz olupina nakon prometnih nesreća u realno postavljenim scenarijima. Druga disciplina je pružanje hitne medicinske pomoći i zbrinjavanje ozlijeđenih. Hrvatsku ove godine predstavlja DVD Jastrebarsko. Sudjeluje 90 timova iz 35 zemalja. Voditelj vatrogasne grupe JVP Karlovac Tin Butala otkrio je detalje ovog natjecanja. Više pogledajte u prilogu 

10.9.2025.
20:44
Boris Mišević
VatrogasciSvjetsko PrvenstvoKarlovacJvp KarlovacWord Rescue Challenge
