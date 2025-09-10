Krema svjetskog vatrogastva stigla u Karlovac: Domaćim navijačima nije smetala ni kiša

OVO JOŠ NISTE VIDJELI! /

U Karlovcu je počeo World Rescue Challenge, odnosno Svjetsko prvenstvo vatrogasaca u izvlačenju iz olupina nakon prometnih nesreća u realno postavljenim scenarijima. Druga disciplina je pružanje hitne medicinske pomoći i zbrinjavanje ozlijeđenih. Hrvatsku ove godine predstavlja DVD Jastrebarsko. Sudjeluje 90 timova iz 35 zemalja. Voditelj vatrogasne grupe JVP Karlovac Tin Butala otkrio je detalje ovog natjecanja. Više pogledajte u prilogu