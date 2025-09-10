Francuska u plamenu, neredi diljem zemlje: 'Macron mora otići!'

AKCIJA 'BLOKIRAJ SVE' /

Neredi diljem Francuske. Na ulicama pristaše akcije 'Blokiraj sve', koji se protive mjerama štednje i dolasku Sébastiena Lecornua na mjesto premijera. Raspoređeno je 80 tisuća policajaca diljem zemlje, a stotine prosvjednika su uhićene. Blokirane su ceste, zaustavljen je željeznički i tramvajski promet, napadi, neredi i uhićenja. Na zapadu zemlje zapaljen je i autobus.

"Nisam baš siguran u promjene koje su uvedene i mislim da je važno nastaviti pritisak na Vladin tim i na predsjednika kako bismo pokazali da nećemo dopustiti da se usvoje mjere koje ne zadovoljavaju demokratske želje francuskog naroda", navodi Philippe Gentil iz Pariza.

Da rastjera prosvjednike policija koristi topove i suzavac. Stotine su uhićene. Nezadovoljstvo je eskaliralo nakon pada vlade – već četvrti put u samo dvije godine. Prosvjednici traže i Macronovu ostavku. Više u prilogu.