Rijeka pod vodom, ali najveća opasnost tek dolazi: Evo što očekuje jug Hrvatske

CIKLONA NEUMOLJIVA /

Snažna ciklona pogodila je Kvarner i u samo nekoliko sati doslovno potopila Rijeku. U gradu je palo oko 130 litara kiše po četvornom metru. Unatoč upozorenju i crvenom meteoalarmu obala za obilne kiše nije bila spremna. Rijeka se suočila s poplavama, bujicama i zatvorenim cestama.

"Vrlo brzo, prvo je bilo prestalo, pa je onda opet krenulo naprijed", opisao je situaciju Robert iz Rijeke. Voda je naglo nadirala i prodirala u kafiće, gdje su brojni građani pokušali pronaći zaklon. Ni ondje nisu bili sigurni, a dio njih morao je spašavati djecu i tražiti sigurnije utočište.

"Ove šahte su začepljene od lišća, nitko ih nije očisto valjda dvije godine", kazao je Gordan iz Rijeke, ogorčen na stanje komunalne infrastrukture. Hitne službe imale su pune ruke posla – riječki vatrogasci odradili su više od 20 intervencija, većinom zbog poplavljenih poslovnih i stambenih prostora, ali i zbog automobila zaglavljenih u vodi.

Slične scene viđene su i u Opatiji, dok je na autocesti A6 u smjeru Zagreba promet bio usporen, zbog vodene bujice vozilo se svega 60 kilometara na sat. Više doznajte u javljanjima Ide Balen i Rade Županovića.