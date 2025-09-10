Ciklona se premješta: Meteorolog upozorio na obilnu količinu oborinu i opasnosti koje ona donosi

RASTE RIZIK /

Kakvo vrijeme očekuje hrvatsku obalu i na što treba pripaziti, pitali smo našeg meteorologa Doriana Ribarića.

"Fokus se večeras premješta sa sjevernog Jadrana na Dalmaciju i područje njene unutrašnjosti. Naglasak je ovdje na obilnoj količini oborine. Ponegdje može pasti i više od 100 mililitara kiše po četvornom metru i to u svega nekoliko sati. Opasnosti i rizik zato postoji osobito od bujičnih poplava, a moguće je i plavljenje pojedinih riva zbog jakog olujnog juga koje će prolazno i naglo okrenuti na oštro i lebićado.

Do samog jutra ipak postupno smirivanje vremena, srećom neće sve predugo trajati pa se sutra ujutro još crveni meteoalarm očekuje za šire dubrovačko područje gdje može biti i veća količina kiše", kazao je meteorolog. Više doznajte u prilogu.