RASTE RIZIK /

Ciklona se premješta: Meteorolog upozorio na obilnu količinu oborinu i opasnosti koje ona donosi

Kakvo vrijeme očekuje hrvatsku obalu i na što treba pripaziti, pitali smo našeg meteorologa Doriana Ribarića.

"Fokus se večeras premješta sa sjevernog Jadrana na Dalmaciju i područje njene unutrašnjosti. Naglasak je ovdje na obilnoj količini oborine. Ponegdje može pasti i više od 100 mililitara kiše po četvornom metru i to u svega nekoliko sati. Opasnosti i rizik zato postoji osobito od bujičnih poplava, a moguće je i plavljenje pojedinih riva zbog jakog olujnog juga koje će prolazno i naglo okrenuti na oštro i lebićado.

Do samog jutra ipak postupno smirivanje vremena, srećom neće sve predugo trajati pa se sutra ujutro još crveni meteoalarm očekuje za šire dubrovačko područje gdje može biti i veća količina kiše", kazao je meteorolog. Više doznajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.9.2025.
20:17
Dorian Ribarić
NevrijemeVrijeme DanasVremenska PrognozaDorian RibarićVrijeme
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx