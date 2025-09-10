Radomir Đalović je stigao na klupu Maribora: Evo što je poručio na predstavljanju

KRATKO NA BURZI /

Radomir Đalović novi je trener Maribora. Ovaj posao trebao je biti realiziran još u ponedjeljak, ali tada se situacija oko uvjeta u ugovoru zakomplicirala. Ipak, jučer je problem riješen i Đalović je potpisao dvogodišnji ugovor sa slovenskim prvoligašem.

Crnogorac je prošle sezone Rijeku odveo do dvostruke krune, a presudio mu je lošiji start u novu sezonu. Maribor je pak sa 16 osvojenih naslova najuspješniji klub u Sloveniji. Đalović je s novom momčadi odradio i prvi trening, a debi na klupi imat će u subotu u Ljudskom vrtu protiv Mure.

Što je Đalović rekao na predstavljanju pogledajte u videu.