Jedna duša, dva Dinama! Zagrepčani slavili, a pogledajte kako ovi kraljevi prate susret

HRVATSKI KUP /
Zagrebački Dinamo lakoćom svladao imenjaka iz Predavca: Modri šesticom do osmine finala
Dinamo iz Zagreba s lakoćom je svladao imenjaka iz Predavca. Plavi su zabili šest komada. Pola toga je dao alžirski napadač Monsef Bakrar koji je došao do svojih prvih pogodaka u dresu Dinama.
Dva gola postigao je Sandro Kulenović, a jedan je dodao Kevin Theophile-Catherine koji je i započeo golijadu.
Sve o Hrvatskom nogometnom kupu čitajte na portalu Net.hr
Lijepa je to bila fešta u malom mjestu blizu Bjelovara. Boysi su napravili svoj dekor, a navijači su nalazili razne načine da gledaju utakmicu što možete vidjeti u našoj fotogaleriji.