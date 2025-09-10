ČARI KUPA /

Jedna duša, dva Dinama! Zagrepčani slavili, a pogledajte kako ovi kraljevi prate susret

Foto: Igor Kralj/pixsell
200-300 Bad Blue Boysa svjedočilo je pobijedi zagrebačkog Dinama u Predavcu.
Dinamo iz Zagreba s lakoćom je svladao imenjaka iz Predavca. Plavi su zabili šest komada. Pola toga je dao alžirski napadač Monsef Bakrar koji je došao do svojih prvih pogodaka u dresu Dinama.

Dva gola postigao je Sandro Kulenović, a jedan je dodao Kevin Theophile-Catherine koji je i započeo golijadu. 

Lijepa je to bila fešta u malom mjestu blizu Bjelovara. Boysi su napravili svoj dekor, a navijači su nalazili razne načine da gledaju utakmicu što možete vidjeti u našoj fotogaleriji.

10.9.2025.
18:21
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
DinamoHrvatski Kup
