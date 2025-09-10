Tužni prizori okupljenih: Brojni kolege i prijatelji oprostili se od voljene Gabi Novak

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza u 90. godini, a danas 10. rujna održana je komemoracija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu u znak sjećanja na jednu od najvažnijih hrvatskih pjevačica. Na komemoraciji, koja je počela duetom Gabi Novak i Arsena Dedića "Never more", od nedavno preminule pjevačice oprostili su se brojni prijatelji, članovi obitelji, glazbenici te predstavnici društvenog i političkog života.

"Voljeli smo i poštovali Gabi jer je bila umjetnica skromne i snažne geste, a zauvijek ćemo pamtiti njezin glas koji je titrao u nježnim tonalitetima, mekim modulacijama i tihim zakutcima intime", rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Iza dugogodišnje karijere stajala je snažna žena

Dodavši da nas je sve duboko rastužio i potresao njezin odlazak, posebno u svjetlu nedavne smrti njezina sina Matije Dedića, ministrica je naglasila da je iza dugogodišnje blistave karijere stajala snažna žena koja se hrabro i dostojanstveno nosila sa svim bolnim obratima sudbine koji su je od najranijeg života pratili.

"Uvijek odmjerena, nenametljiva, srdačna, pružila je čvrsto sidrište kreativnim uzletima svoga supruga i sina, istovremeno gradeći vlastitu, po svemu iznimnu glazbenu karijeru", rekla je Obuljen Koržinek te zaključila kako je nemoguće napisati povijest hrvatske glazbe bez triju poglavlja posvećenih obitelji Dedić.

Odlaskom Gabi Novak Zagreb je po drugi put u nekoliko godina zatresao potres, rekao je posebni savjetnik za kulturu Predsjednika Republike Zdravko Zima, istaknuvši da će njezina ljepota, dobrota i čistoća, tri osobine koje je posebno utjelovljivala, ostati zauvijek upamćene, kao i njezin nezaboravni glas.

Od Gabi Novak oprostio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuvši da nakon njezine smrti ne tuguje samo glazbeni i kulturni Zagreb, već cijeli Zagreb. Arsenovo pjesništvo i glazba, Matijina virtuoznost na klaviru i Gabin nezamjenjiv glas zauvijek su utkani u srž hrvatske glazbe, rekao je.

Uzor mnogih glazbenika

Dugogodišnji suradnik, producent i predsjednik Hrvatske glazbene unije Nikša Bratoš ustvrdio je da je, unatoč tome što su dobili najveće glazbene nagrade u zemlji, Gabi i njezinoj obitelji najvažnije bilo vrijeme koje su provodili zajedno.

Krasila ju je neizmjerna skromnost i jednostavnost, rekao je te dodao da mu je bila čast što je mogao biti barem malen dio njezine karijere.

Bogate glazbene karijere Gabi Novak prisjetio se i Siniša Škarica, dugogodišnji urednik Jugotona i Croatia Recordsa, rekavši da je bila uzor mnogim pjevačicama i pjevačima, neovisno o žanru.

Tijekom komemoracije publika je mogla poslušati pjesmu "Intime" praćenu projekcijom fotografija iz bogate karijere legendarne pjevačice, prisjetiti se pjesama "Oko jedne hiže" i "Pamtim samo sretne dane" te pogledati spot za pjesmu "Nada" kojim je, uz gromoglasni pljesak okupljenih, završila komemoracija.

Podsjetimo, Gabi Novak preminula je 11. kolovoza u 90. godini, u zagrebačkoj bolnici. Teško je podnijela gubitak sina Matije Dedića, koji je preminuo 8. lipnja, a ubrzo nakon toga oboljela je od teške upale pluća. Njezino se zdravstveno stanje naglo pogoršalo i nažalost nije se uspjela oporaviti.